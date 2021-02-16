Продукты пошли по сети

По итогам 2020 года более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России пришлось на пять компаний. Ключевыми игроками остались X5 Retail Group, «Сбермаркет» и «Утконос». В пятерку также вошел «Вкусвилл». В этом году аналитики ждут смены лидера и дальнейшего ужесточения конкуренции в сегменте.

Более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России в 2020 году пришлось на пять крупнейших игроков, следует из рейтинга «Infoline Russia Top Online Food Retail». Первое место с оборотом 21,9 млрд руб. с НДС заняла X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), на второй строчке — «Сбермаркет» с 20,7 млрд руб., третий — «Утконос» с 16,4 млрд руб. Четвертое место по продажам продуктов онлайн в 2020 году занял «Вкусвилл» с оборотом 14,9 млрд руб., на пятой строчке — Ozon, у которого на категорию пришлось 12,6 млрд руб. Без указания места в рейтинг также вошла сеть Metro с оборотом 13,9 млрд руб., но у компании нет собственной доставки, а онлайн-продажи развиваются только в партнерстве со сторонними сервисами.

Самым быстрорастущим в 2020 году стал «Сбермаркет», оборот которого вырос на 1019% год к году. Росту показателя способствовал выход почти во все регионы РФ. X5 увеличила онлайн-продажи продуктов питания на 347%, «Утконос» — на 66%, Ozon — на 128%. Всего, по оценкам Infoline, онлайн-продажи продуктов питания в РФ в 2020 году выросли более чем в 3,5 раза и превысили 155 млрд руб. На десять крупнейших игроков пришлось около 80% рынка против 70% годом ранее.

Как отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков, «Сбермаркет» стал лидером рейтинга во второй половине 2020 года и может удержаться на этом месте по итогам всего 2021 года. По его словам, пока неясно, какая из бизнес-моделей окажется эффективнее в долгосрочной перспективе. Так, «Сбермаркет» — только сервисная компания, не управляющая товаропроводящей инфраструктурой, «Утконос» уже сам занимается закупкой, хранением и реализацией, а федеральные сети контролируют всю цепочку, рассказывает эксперт. Результаты «Вкусвилла» он объясняет лояльной аудиторией и своевременным запуском своей доставки до бурного роста рынка в 2020 году.

Как заявил CEO X5 Игорь Шехтерман, в 2020 году компания достигла 13-процентной доли рынка онлайн-торговли продуктами в РФ и рассчитывает на дальнейшее увеличение показателя. Цель «Сбермаркета» на 2021 год — расти быстрее рынка, а также развивать собственный продукт и сервис, говорит представитель компании. К примеру, в 2020 году была запущена быстрая доставка заказов из магазинов в Москве. Гендиректор «Утконоса Онлайн» Дэнни Перекальски отмечает, что по итогам 2021 года компания ожидает прироста оборота не менее 50% год к году. В частности, планируется расширить ассортимент до 100 тыс. наименований, в том числе за счет непродовольственных товаров, и развивать быструю доставку.

Во «Вкусвилле» говорят, что доля собственной доставки в обороте продолжает расти и на конец января достигла 25%. В сети продолжают развивать сервис во всех городах, а также открывают полноценные dark store только для доставки — уже работают семь таких объектов. Ozon для развития категории снизил комиссию на продажу продуктов питания с 10% до 5%, а также отменил ее минимальный порог, говорит представитель площадки. Там рассчитывают, что категория также будет расти за счет B2B-продаж, которые во второй половине 2020 года увеличились в 2,5 раза относительно первой, а также сервиса быстрой доставки Ozon Express.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов прогнозирует, что конкуренция на рынке в 2021 году будет нарастать, так как компании будут стремиться стать у покупателей онлайн-ритейлером «первого выбора». По его словам, основная борьба будет идти между X5 и «Сбермаркетом». В числе преимуществ первого — закупочная сила, широкая сеть магазинов и узнаваемость, второго — огромный финансовый ресурс и возможность быстрого масштабирования без существенного CAPEX, перечисляет аналитик. По итогам 2021 года Infoline ожидает увеличения оборота онлайн-торговли продуктами питания в РФ минимум до 300 млрд руб.

Анатолий Костырев