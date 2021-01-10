Едоки кликнули полового

Быстрая доставка продуктов на дом, в формат которой еще год назад мало кто верил, стала неотъемлемой частью даже самых консервативных ритейлеров. Почувствовав потенциал нового сегмента, традиционная розница вступила в ожесточенную борьбу с экспериментировавшими на этом поприще технологичными корпорациями. На деле же пока размер доли экспресс-доставки в общей структуре продуктового ритейла занимает микроскопические 0,2%. А невозможность онлайн-заказов алкоголя и табака ставит под вопрос широкую экспансию формата.

В начале прошлого века половые выполняли не только обязанности трактирных слуг, но и занимались разносом готовых блюд в квартиры ближайших доходных домов. Спустя сотню лет возрождением утраченной традиции занялись крупнейшие технологические компании. Еще в 2019 году Mail.Ru Group и «Яндекс» начали апробировать доставку продуктов питания за 10–30 минут. Место трактиров заняли дарк-сторы, расположенные нередко в подвалах жилых домов. Формат сразу показался обещающим, хотя эксперты сомневались, что стоимость услуг курьеров и сложная логистика позволят проектам выйти за пределы Садового кольца и Невского проспекта.

Однако начавшийся с ажиотажа во всех супермаркетах страны кризис 2020 года перетасовал карты, спровоцировав на рынке продуктовой розницы давно назревавшую гонку в сегменте e-commerce.

На фоне введенного в стране режима самоизоляции в формат экспресс-доставки поверила X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), запустив к концу года семь дарк-сторов за 6,3 млрд руб. и объявив о планах создания полноценного агрегатора, доставляющего в том числе еду из ресторанов и кафе. Это означает, что у Mail. Ru Group, владеющей Delivery Club, и «Яндекс.Еды» может появиться серьезный конкурент из розничного сегмента.

Даже консервативный «Магнит», чтобы нагнать конкурента, перекупил у fashion-маркетплейса Lamoda целую команду во главе с основателем и анонсировал запуск собственного суперприложения. В уходящий поезд пытается запрыгнуть и традиционно специализирующаяся на доставке товаров из Китая AliExpress. Компания тоже запустила в России FMCG-направление, начав партнерства с известными рестораторами, которые в кризис вынужденно разрабатывают продукты для ритейла.

За считаные месяцы нишевый сегмент обрел черты настоящего рынка: по итогам уходящего года, прогнозирует Infoline, его общий объем достигнет 30 млрд руб., что более чем в 40 раз больше прошлогодних результатов.

Один из участников рынка констатирует, что дневные продажи в самых удачных дарк-сторах уже превышают 1 тыс. чеков — это сопоставимо со средними показателями магазинов у дома «Пятерочки» или «Магнита».

Открывшуюся возможность крупные сети вряд ли упустят и явно будут пытаться выйти во все города-миллионники. Но если абстрагироваться от возникшей шумихи, этот сегмент в разрезе всего рынка продуктовой розницы все еще ничтожен — менее 0,2% по итогам года. Учитывая формировавшиеся десятилетиями потребительские привычки, ритейлерам потребуется еще немало времени, чтобы новое направление стало нормой.

В России люди по-прежнему любят ходить по магазинам, закупая продукты не в одной точке, а посещая сразу пять-шесть, выяснили в JosDeVries The Retail Company. Особенно это характерно для малых и средних городов, в чем я каждый раз убеждаюсь, посещая родителей в Краснодарском крае.

Экспансию могут осложнить и регулярные срывы сроков доставки, а также нестабильное качество продуктов. Это неизбежно, когда потребитель делегирует подбор свежих овощей и фруктов кладовщику, который заинтересован в скорости формирования заказа, а не в его качестве.

Есть еще один серьезный сдерживающий фактор — традиционно входящие в потребительскую корзину россиян алкоголь и табак.

Пока службы доставки ограничены законом в продаже такой продукции, даже самые прогрессивные потребители не смогут отказаться от посещения традиционных магазинов, которым только алкоголь приносит четверть выручки. С учетом настроения российских законодателей эти шлюзы вряд ли откроются для сегмента доставки в обозримом будущем.

В такой ситуации менее уязвимыми оказываются офлайн-ритейлеры, для которых доставка будет хоть и важным, но факультативным направлением. А технологическим корпорациям, у которых онлайн — единственный канал дистрибуции, вполне возможно, придется развивать обычные магазины.

Никита Щуренков