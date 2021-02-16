Пирамидам вышел срок

За 2020 год количество выявленных в Свердловской области незаконных кредитных потребительских кооперативов (КПК) сократилось с 76 до 19. Эксперты связывают эту тенденцию с принятием закона, усиливающего регулирование КПК. Впрочем, пока организаторам крупных кооперативов удается уйти от ответственности — из-за затянувшегося расследования было прекращено судебное производство в отношении финансовой пирамиды «Актив», ущерб от деятельности которой составил около 2,6 млрд руб.



О ситуации с кредитными потребительскими кооперативами в Свердловской области на пресс-конференции рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее оценкам, сейчас количество пострадавших от нелегальных КПК на Урале составляет примерно 35 тыс. человек — как заемщики, так и участники кооперативов, которые могут считать себя потерпевшими. При этом не все случаи правонарушений из этого числа являются доказанными.

По мнению госпожи Мерзляковой, сейчас самыми проблемными являются уголовные дела в отношении кооперативов, созданных до принятия закона о регулировании КПК. Напомним, соответствующий закон был принят в июле прошлого года после обращения свердловского омбудсмена к президенту Владимиру Путину. Тогда были установлены дополнительные требования к объединению пайщиков и усилен надзор за КПК со стороны регулирующих органов.

Сейчас в производстве главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области находится несколько уголовных дел, связанных с деятельностью подобных организаций. Среди них кооперативы «Первый», «Содействие», «Золотой векъ», «Фабрика продуктов», «Деловые инвестиции», «Семейная копилка», «Капитал-С» и «Городской». По данным МВД, общий ущерб вкладчиков от их действий составил около 2 млрд руб.

В январе Ленинский районный суд Екатеринбурга из-за истечения срока давности прекратил судебное производство по делам бизнесменов Ильи Брылякова и Александра Харина, которые обвинялись в создании кооператива «Актив». Им вменялись мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и легализация имущества (ст. 174.1 УК РФ). Финансовая пирамида «Актив» просуществовала с 2005-го по 2010 год. По версии следствия, она привлекла более 26 тыс. вкладчиков со всей России, а ущерб от пирамиды составил около 2,6 млрд руб. Расследование длилось с 2011 года.

Как рассказала госпожа Мерзлякова, вкладчики оказались разочарованы завершением делопроизводства. «Мы собирали оперативное совещание для того, чтобы понять, что можно сделать в этих условиях. Там присутствовали и представители следствия, и представители прокуратуры, и областного суда, и ученые. К сожалению, мы можем констатировать — дело почти безнадежное. Несмотря на то, что мы долгие годы надеялись и ждали окончания судебного процесса, он нас совсем не порадовал»,— сказала она.

По словам заместителя начальника главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Максима Чаплыгина, на результаты в суде влияет право обвиняемых рассматривать материалы дел без ограничения по времени. Чтобы пресечь подобные злоупотребления со стороны подсудимых, следствие может обратиться в суд, но решения об ограничении времени ознакомления с делом принимаются редко. «По “Активу” мы 12 раз выходили, то есть каждый месяц обращались в суд. В итоге все равно два с половиной года нам никак не удавалось ограничить. И по всем остальным уголовным делам о кооперативах ситуация аналогичная»,— сказал господин Чаплыгин.

Другой проблемой следствия в делах о незаконных КПК является отсутствие документации, подтверждающей внесение пайщиками денежных средств. По его словам, многие денежные взносы в кооперативы осуществляются с помощью наличных. Подобные дела предполагают большой объем бухгалтерских экспертиз и допросы всех пострадавших, из-за чего делопроизводство может затянуться на длительное время.

Сейчас госпожа Мерзлякова планирует организовать на кафедре Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) научно-практическую конференцию для предотвращения аналогичных ситуаций по делам других кооперативов. «Закон помог защитить нам будущих вкладчиков, но сегодня стоит вопрос о вкладчиках, которые уже состоялись. Люди хотели бы увидеть какие-то действия в их защиту, хотя, на мой взгляд, мы принимаем все возможные меры и надеемся, что хотя бы следующие организаторы КПК все-таки окажутся перед выбором: выплачивать людям средства либо отбывать наказание»,— заключила госпожа Мерзлякова.

Михаил Мананников