Суд в Екатеринбурге прекратил дело финансовой пирамиды из-за истечения срока давности

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по уголовным делам бизнесменов Ильи Брылякова и Александра Харина в связи с истечением срока давности, сообщила пресс-служба суда. Бизнесмены обвинялись в создании финансовой пирамиды «Актив».

Напомним, финансовая пирамида просуществовала с 2005 до 2010 год. По версии следствия, за пять лет работы «Актив» привлек более 26 тыс. вкладчиков со всей России, которые при крахе пирамиды потеряли порядка 1,6 млрд руб. Бизнесменам вменялись мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и легализация имущества (ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемые в ходе следствия вину не признали.

Согласно рекламе организации, деньги клиентов направлялись на торги на межбанковском валютном рынке Forex. При этом вклады должны были вноситься на как можно более долгий срок. По данным следователей, многие вклады начинались от 100 тыс. руб. и доходили до 100 млн руб. Впрочем, реальной игры на валютном рынке не велось, а доход старым вкладчикам поступал со взносов новых. Сами основатели тратили средства на приобретение недвижимости и компаний.

Суд постановил отменить меру пресечения подсудимых: подписку о невыезде и надлежащем поведении. Иски потерпевших и их представителей оставлены без рассмотрения. «При этом оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», — говорится в сообщении суда.

Михаил Мананников