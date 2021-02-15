Гендиректором ВТО впервые стала женщина

Нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала назначена гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Госпожу Оконджо-Ивеалу утвердили главой ВТО на специальном общем собрании.

«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором»,— говорится в сообщении организации. Она вступит в должность главы ВТО 1 марта и станет седьмым гендиректором организации. Срок полномочий Нгози Оконджо-Ивеалы истечет 31 августа 2025 года.

Доктор Оконджо-Ивеала сказала, что ключевым приоритетом для нее будет работа для быстрого устранения последствий, вызванных пандемией COVID-19, в экономике и области здравоохранения.

Госпожа Оконджо-Ивеала среди прочего возглавляла Министерство финансов Нигерии и работала во Всемирном банке. Процесс выбора нового гендиректора начался 14 мая, когда Роберту Азеведу сообщил членам ВТО, что он уйдет с поста главы ВТО за год до истечения срока полномочий. 31 августа он покинул свой пост.