«Это новая Кировка, только более интересная»

Депутат Государственной думы Олег Колесников планирует построить на северо-западе Челябинска общественную зону с аквапарком, гостиницей, офисами, заведениями общепита и пешеходными улицами. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб. Инвестор и городские власти предполагают, что новое пространство станет точкой притяжения для жителей северо-запада, которые сейчас вынуждены ездить на работу и за развлечениями в центр, и позволит снизить загруженность дорог областного центра. Эксперты считают проект важным для города и региона, но отмечают, что его успех будет зависеть от профессионализма подрядчика и правильности выбранных решений.



На северо-западе Челябинска на участке вдоль улицы Братьев Кашириных, ограниченном улицами Академика Макеева и Салавата Юлаева, в течение ближайших трех с половиной лет планируется возведение целого комплекса объектов, в числе которых пешеходные зоны с общественными пространствами, аквапарк, гостиница, офисные здания, заведения общественного питания, детские площадки и т.д. Инвестором выступает челябинский бизнесмен, депутат Государственной думы Олег Колесников.

Как сообщил господин Колесников журналистам на презентации проекта, строительство аквапарка начнется уже этой весной, и через два года он должен быть сдан в эксплуатацию. К середине лета начнется реализация проекта пешеходной улицы. Сумма инвестиций — около 4 млрд руб., из которых половина — стоимость аквапарка. К реализации проекта бизнесмен планирует привлечь соинвесторов, по его словам, этот процесс идет.

Участком, на котором планируется построить заявленные объекты, владеет теща Олега Колесникова Софья Каримова. Застройщиком выступит принадлежащая бизнесмену группа компаний «Весна», которая занималась возведением «Белого рынка» и других объектов на бывшей территории радиозавода «Полет».

Представляя проект, член совета директоров ГК «Весна» Ольга Труфакина отметила, что для его реализации выбрана очень удачная локация. «Она примечательна тем, что в радиусе пяти кварталов сосредоточено население до 350 тыс. человек. С одной стороны, это место находится в спальном районе, с другой — на въезде в город, что удобно для гостей Челябинска. Проект станет новым культурным центром областного уровня наряду с Кировкой и улицей Тернопольской, повысит привлекательность Челябинска для внутреннего туризма, создаст городское пешеходное пространство нового формата, даст возможность жить, работать и проводить досуг в одном и том же месте. Также проект сократит транспортную нагрузку на дороги за счет снижения транспортных потоков в центр и обратно и обеспечит город новыми рабочими местами. Наконец, в Челябинске появится аквапарк»,— рассказала госпожа Труфакина.

Член совета директоров ГК «Весна» рассказала, что общая площадь аквапарка составит 25 тыс. кв. м, из которых аквазона займет 13 тыс. кв. м, а площадь зеркала воды — 2,5 тыс. кв. м. «Основные направления — бассейны, аттракционы, в зоне релакса — бани и сауны. Мы постарались разместить аттракционы, которые бы дали возможность получить удовольствие людям разных возрастов. На эксплуатируемой кровле будет расположен бассейн круглогодичного использования»,— рассказала Ольга Труфакина.

Олег Колесников уточнил, что на проектируемой территории предполагается наличие нескольких пешеходных улиц общей протяженностью более 1,5 км. «Это новая Кировка, только более насыщенная, богатая и интересная»,— заявил бизнесмен.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов отметил, что «пока проект в целом вызывает симпатию». «Здесь есть попытка синергии функционала, которая позволит горожанам не только посещать аквапарк, но и полноценно пользоваться городским общественным пространством. Но я бы хотел обратить внимание архитекторов, во-первых, на то, что масштабы объектов, выходящих на улицу Братьев Кашириных и на так называемый внутренний дворик, должны быть различными; во-вторых, у нас рядом уже есть якорный объект — арена “Трактор”, и можно запрограммировать сценарий использования этого участка так, чтобы посещение матча или начиналось отсюда, или заканчивалось здесь. Кроме того, необходимо обратить внимание на высокий уровень озеленения и на создание безбарьерной среды. Наконец, пространство должно быть интересным для всех возрастов — от трехлетних детей до пенсионеров»,— отметил Павел Крутолапов.

Олег Колесников напомнил, что история с застройкой этого участка в 29-м микрорайоне фактически ведется с 2001–2002 годов, когда известный в то время челябинский застройщик Евгений Рогоза планировал построить на нем торговый комплекс площадью 70 тыс. кв. м (на тот момент ни одного ТРК такой площади в областном центре не было), однако «после определенных событий все это было заморожено» (после избрания на должность мэра Михаила Юревича многие стройки бизнесменов из пула экс-главы Вячеслава Тарасова были приостановлены). После того как объект незавершенного строительства (в землю на участке вбиты сваи) перешел в собственность семьи Олега Колесникова, была создана концепция аквапарка с торговым комплексом, но в прошлом году строительство отложили из-за пандемии, отметил инвестор. «За это время многое произошло, изменились тенденции, подходы, у крупных торгово-развлекательных комплексов в далекой перспективе не у всех есть будущее. Люди стали меньше ходить в кино, по-другому работает фитнес-индустрия. Мы поняли, что это должно быть что-то другое — самый современный аквапарк и открытое пространство нескольких пешеходных улиц. Людям нужны общественные пространства»,— сказал господин Колесников.

Директор компании «Форум недвижимость» Иван Чернядьев считает, что проект имеет высокие шансы на реализацию. «Хороший проект. У него много шансов на успешную реализацию и сдачу в эксплуатацию, тем более, если он будет находиться под контролем правительства Челябинской области. Я бы сказал, что это социальный объект. Туда пойдут не только жители северо-запада и города, но и области. До сих пор у нас нет хорошего аквапарка. В Екатеринбурге он существует уже более десяти лет и очень востребован, треть челябинцев, наверное, побывали там. Если объект в Челябинске будет большой, современный, с хорошим наполнением, проект окупится»,— говорит эксперт. По его мнению, появление аквапарка может косвенно повлиять на рост цен на жилье в этом районе. «Не думаю, что аквапарк повлияет на стоимость квадратного метра напрямую. Это не как метро в Москве, когда люди покупают жилье, зная, что через год там откроется станция, и жилье подорожает на 20%. Но косвенно вся инфраструктура, которая на окраине северо-запада в западном направлении формируется, повышает привлекательность этого района и опосредованно влияет на стоимость квадратного метра. Это и застройка комплекса “Ньютон” с несколькими детсадами, и арена “Трактор”, которая используется не только как спортивное, но и как культурно-массовое сооружение, и хорошая транспортная доступность»,— отмечает господин Чернядьев.

Исполнительный директор компании «IBC Недвижимость» Евгений Коротков отмечает, что потенциал у участка очень высокий. «В принципе, всегда было очевидно, что арендатор земельного участка будет его осваивать, за это время вокруг существенно вырос и уплотнился жилой массив. Речь в первую очередь про “Ньютон”, во вторую — про “Парковый-2”. Кроме того, согласован пешеходный мост через реку в городской бор, место как нельзя лучше подходит для освоения сейчас. Отлично, что решение в итоге принято в пользу аквапарка, а не торгово-развлекательного комплекса, хотя и соразмерный району ТРК при разумном подходе там будет хорошо работать. Так как аквапарк — это сложный комплекс технологических решений, ключевым риском проекта, на мой взгляд, является выбор профессионального подрядчика. При организации строительства в приоритете должна быть осознанность и продуманность каждой детали проекта. Строить аквапарки должны профессионалы, практики, те, кто знают не в теории и уже имеют опыт строительства подобных объектов. Таких в России и мире не очень много, это узкий рынок специалистов, но есть из кого выбрать»,— говорит господин Коротков. По его словам, запрос у жителей на этот формат давно сформирован, и проект имеет все шансы стать очень успешным.

Артур Якушко, Юлия Гарипова