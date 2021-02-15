В капремонт многоквартирных домов на Кубани будет вложено почти 3,3 млрд рублей

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в этом году направит 3,29 млрд руб. на обновление жилого фонда в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона. В план ремонта включено 795 многоквартирных домов.

В 2020 году в Краснодарском крае капитальный ремонт был проведен в 869 домах на сумму более 3 млрд руб. В программе капитального ремонта участвовали 47 подрядчиков, четыре из которых не выполнили обязательства. На совещании в Краснодаре губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что ни одна компания, нарушившая обязательства в прошлом году, не должна снова получить контракт.

Анна Перова, Краснодар