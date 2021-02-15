15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Орловский губернатор Андрей Клычков может возглавить региональный список КПРФ на выборах 2021 года

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не исключает, что может возглавить региональный партийный список КПРФ на сентябрьских выборах депутатов Госдумы или областной думы. Об этом он сообщил на продолжающейся в эти минуты пресс-конференции.

«Все может быть. Я рядовой член партии, как партия скажет, так и будет. Но у меня еще много задач и планов в исполнительной власти. Отвечая, "все может быть", имею в виду, что еще много задач предстоит»,— сказал господин Клычков.

При этом он не готов прогнозировать, получит ли КПРФ большинство в орловском облсовете нового созыва.

«Могу точно сказать, что на собрания "Единой России" я не хожу, поэтому перспективы этой партии — не моя задача. Избиратели определят, кто будет в парламенте, и как будут формироваться его руководящие органы. Не надо решать за избирателей»,— сказал господин Клычков в ответ на вопрос “Ъ-Черноземье”.

Он также воздержался от оценки эффективности работы действующего созыва областных депутатов: «Нравится — не нравится, вопрос не в этом. По закону это законодательный орган, мы обсуждаем связанные с этим вопросы. 2018 год начался с того, что я чуть было не отказался подписывать один документ».

Нынешний созыв орловского облсовета, напомним, был избран на пятилетний срок в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Выборы нового созыва должны пройти одновременно с голосованием за депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года.

Сергей Калашников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Судебная практика

Новости компаний

Актуальное

Профиль пользователя