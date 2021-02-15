Турция спонсировала модернизацию грузинского военного аэродрома у границ Азербайджана и Армении

В Тбилиси опубликован отчет Комитета парламента Грузии по обороне и безопасности. Значительное место в документе уделяется интенсификации военно-технического сотрудничества с Турцией. В частности, согласно отчету, в конце прошлого года Анкара выделила Министерству обороны Грузии грант на 100 млн лир ($17,5 млн). Грант предоставлен Тбилиси на основе межправительственного соглашения о ВТС между Грузией и Турецкой Республикой для закупки товаров и услуг военного назначения, а также модернизации военного аэродрома в Марнеули, на стыке границ Грузии, Азербайджана и Армении.

В советское время этот военный аэродром считался важным звеном в системе ВВС Закавказского военного округа. После распада СССР он используется военно-воздушными силами Грузии. Там дислоцированы несколько штурмовиков Су-25, произведенных на Тбилисском авиационном заводе.

Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в беседе с “Ъ” обратил внимание, что в условиях пандемии и всеобщего экономического кризиса Турция все-таки нашла средства для помощи грузинской армии, в том числе с целью модернизации военного аэродрома Марнеули, который находится в стратегически важной точке всего Южного Кавказа. Аладашвили напомнил “Ъ”: Турция неоднократно оказывала помощь Минобороны Грузии и в прежние годы, поставляя соседней стране различную военную технику «в том числе даже два вертолета Iroquois».

Во время «пятидневной войны» 2008 года самолеты ВВС России активно бомбили марнеульский военный аэродром, чтобы помешать вылетам грузинской авиации в район Южной Осетии.

Кроме марнеульского аэродрома, в Грузии есть еще по крайней мере два бывших аэродрома ВВС СССР, которые также могут представлять интерес для государств—членов НАТО: один находится на западе Грузии, в городке Сенаки, второй — в Вазиани, близ грузинской столицы.

Георгий Двали, Тбилиси