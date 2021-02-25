«На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»

— Почему за столь короткий отрезок времени БПИФы стали так популярны среди частных инвесторов?

— Высокая популярность биржевых фондов соответствует общему глобальному тренду, они появились достаточно давно и хорошо зарекомендовали себя, привлекая инвесторов своими характеристиками. Западные ETF и российские БПИФы позволяют инвестору купить в один клик целый индекс, структуру которого они повторяют, а значит, прозрачны. За счет пассивного управления издержки по таким фондам ниже, чем по активно управляемым, при этом ликвидность гораздо выше, так как всегда есть возможность купить и продать паи по известной на рынке цене. БПИФы обладают определенными налоговыми преимуществами. Так, с текущего года начинают облагаться НДФЛ купоны по облигациям. В биржевом фонде купоны реинвестируются, и, таким образом, не возникает обязанности платить налог, плюс если держать такой фонд больше трех лет, то у пайщика возникает право на налоговый вычет на сумму 3 млн руб. дохода.

— Какую роль в популяризации сыграли пандемия и карантинные ограничения, действовавшие в России?

— В последние годы весь финансовый рынок активно переходит в цифровое пространство, а биржевые фонды — самый удобный инструмент для брокерских клиентов. Они и без того пользовались популярностью, а пандемия в определенной степени активизировала переход инвесторов в цифровое пространство. Мы видели резкий рост оформлений инвестиционных продуктов через цифровые каналы в конце первого квартала и во втором квартале 2020 года, когда многие офисы банков закрывались или меняли модель обслуживания, поэтому клиенты активнее использовали онлайн-каналы. Но даже после того, как первая волна коронавируса прошла, а офисы банков стали работать в штатном режиме, мы не увидели обратного перетока клиентов из цифры в офлайн. Более того, доля продаж через дистанционные каналы продолжила расти.

— Насколько значимым для развития этого типа фондов стало регуляторное послабление, позволившее покупать паи собственных ПИФов в доверительное управление (ДУ)?

— Это было очень позитивное изменение для паевых фондов в целом. Открытые и биржевые ПИФы — удобный инструмент для наполнения счетов доверительного управления. Они позволяют существенно повысить доступность ДУ за счет оптимальной для массового обслуживания модели администрирования — управление активами нескольких клиентов объединяется в рамках одного фонда. Такая схема работы удобнее с операционной точки зрения, она сокращает трансакционные издержки для всех клиентов.

— В прошлом году НПФ разрешили приобретать БПИФы. Вы видите интерес таких инвесторов к биржевым фондам?

— Интерес растет и со стороны НПФ. В прошлом году мы запустили биржевой фонд на индекс ESG, инвестором в него стал крупный пенсионный фонд.

— Что мешает более активным покупкам БПИФов негосударственными пенсионными фондами? Возможно, для них недостаточно ликвидности этого рынка?

— БПИФы стали ликвидным инструментом, вопрос скорее в ограничениях по риску для пенсионных фондов. Они всегда должны быть безубыточными на горизонте года, поэтому предпочитают держать основной объем средств в облигациях и редко включают в портфель акции. Даже на рынке долгового капитала НПФ предпочитают формировать портфель из облигаций с определенными сроками погашения, чтобы контролировать свои соответствия нормативам. Облигационные БПИФы — бессрочный продукт, в нем происходит постоянная ротация бумаг, поэтому в рамках текущего регулирования НПФ будет сложнее контролировать свои внутренние риски. Хотя в долгосрочном периоде БПИФы могут обеспечить более высокий результат. Это более прозрачный инструмент для конечных клиентов НПФ, которые четко понимают, чем обусловлена динамика фонда. К тому же НПФ проще администрировать свои вложения, имея на балансе одну бумагу, а не несколько десятков.

— Два года назад я у вас спрашивал, важен ли для розничных клиентов размер комиссионного вознаграждения в БПИФах. Тогда вы отмечали, что инвесторов, которых волнует этот параметр, было меньшинство. Изменилось ли их число за прошедшие два года?

— Если судить по направленности перетока средств физических лиц с депозитов на фондовый рынок, то основной поток идет на брокерские счета, которые обладают меньшим уровнем издержек, чем продукты активного доверительного управления. Можно сказать, что внимание клиентов к издержкам заметно выросло и находит отражение во всей нашей продуктовой линейке. В последние месяцы мы старались снижать комиссии или переходить от фиксированной комиссии за управление к комиссии за успех, когда мы получаем плату только в случае, если клиент заработал. Большое влияние на рынок оказали последние инициативы ЦБ, который обратил внимание на то, что большой объем инвестиций идет в сложные структурные продукты с непрозрачными комиссиями. Розничные инвесторы будут и дальше реагировать на заявления регулятора и отдавать предпочтения более прозрачным, простым инструментам инвестирования, таким как БПИФы.

— В связи с падением ставок на рынке, а также ростом стоимости чистых активов БПИФов тренд на понижение комиссионного вознаграждения сохранится?

— Да, мы рассматриваем вопрос дальнейшего понижения комиссий по БПИФам, но не по всем фондам возможно сделать минимальные вознаграждения. У нас есть идеи по запуску более сложных фондов, которые будут содержать в себе не просто репликацию какого-то существующего индекса, а композитный индекс, состоящий из разных классов активов. Такие фонды могут быть более дорогими, но по мере роста активов под их управлением мы также будем сокращать нагрузку для клиентов.

— Расскажите более подробно о том, какие будете запускать в нынешнем году биржевые фонды, на какие индексы, активы?

— Мы планируем создать целую линейку фондов, которая будет состоять из портфелей разных классов активов и между собой отличаться по уровню риска. Это позволит вместе с инструментами риск-профилирования каждому конкретному клиенту предлагать тот фонд, который лучше всего подходит под его цели, или корзину фондов. Также мы активно работаем над запуском золотого БПИФа, который будет инвестировать не в «бумажное» золото (покупка паев иностранных ETF), как раньше, а в физическое, размещенное на счетах НРД. Раньше такое сделать было невозможно, но Московская биржа провела необходимые инфраструктурные изменения, позволившие создавать подобные товарные фонды. Нам осталось провести определенные внутренние операционные доработки, после чего запустим такой фонд, и, думаю, он найдет своего потребителя.

Мы планируем запуск биржевых Target Date Funds, инвестирующих в различные классы активов: акции, облигации суверенные и корпоративные. Такой продукт предназначен для инвесторов, которые хотят накопить определенную сумму к конкретной дате, например через десять или тридцать лет. Основная его идея в том, что на первом этапе в портфель клиента включается до 80% акций. По мере приближения к целевой дате увеличивается доля более консервативных инструментов. Долгосрочно акции доходнее облигаций, и на больших горизонтах инвестирования высокий риск нивелируется, позволяя клиентам больше заработать. При приближении к целевой дате уменьшится доля акций, чтобы сохранить заработанное в предыдущие годы. Такие стратегии доступны у нас в рамках доверительного управления и пользуются спросом у клиентов.

В течение года мы можем запустить фонд денежного рынка, который будет обладать фактически нулевой волатильностью и обеспечивать доходность выше депозитной. К тому же такие фонды обладают большей ликвидностью, чем депозиты, их легко пополнять и снимать с них средства. Это хороший инструмент для краткосрочного размещения свободной денежной ликвидности.

— В целом сколько фондов планируете запустить в этом году?

— Это живой процесс, который может меняться, но я думаю, что не меньше пяти-шести фондов будет запущено. Возможно, даже больше.

— Есть примерные оценки, какая по величине идеальная линейка БПИФов?

— Многое зависит от объема спроса и всего рынка БПИФов в целом. У глобальных провайдеров ETF количество фондов измеряется сотнями. На нашем рынке пока линейка из двух-трех десятков фондов позволит закрыть основные потребности клиентов.

— Какие регуляторные изменения могли бы благотворно сказаться на развитии БПИФов?

— Из того, что явно хотелось бы реализовать,— добавить возможность выплачивать текущий доход от поступающих дивидендов или купонов. Мы ведем работу по этому вопросу с Банком России и ожидаем, что такой функционал появится у управляющих в первом квартале следующего года. Еще один важный вопрос, решения которого мы все ждем и который должен проясниться в будущем году,— замена типовых правил фондов, в которых все прописано до последней запятой, на требования к проспекту их эмиссии. Это даст управляющим компаниям больше гибкости при описании правил фонда, а также повысит скорость запуска новых.

— В прошлом году активно обсуждалось предложение регулятора либерализовать допуск иностранных ETF на российский рынок. Не опасаетесь возможного усиления конкуренции с западными управляющими?

— На первый взгляд кажется, что в этом есть угроза, ведь на внутренний рынок могут выйти огромные, ликвидные и дешевые западные фонды и наши БПИФы окажутся никому не нужны. Но это не так. Мы считаем, что наши продукты останутся востребованными в силу того, что многие из них ориентированы на локальный рынок, который обладает налоговыми преференциями. Например, российские фонды акций не платят налоги с дивидендов. Это важно, ведь дивидендная доходность нашего рынка очень высокая. У иностранных ETF, ориентированных на российские акции, такой льготы нет. К тому же мы планируем создавать гибридные фонды, в том числе на собственные индексы, которые смогут конкурировать с западными фондами. Немаловажным плюсом остается узнаваемость бренда у розничных инвесторов, которая явно выше у российских банков. Поэтому я считаю, что на растущем рынке биржевых фондов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим.

— Какие глобальные тенденции наблюдаются в сегменте ETF?

— Рынок международных ETF находится в зрелой стадии, поэтому сильно не меняется. Из последних тенденций — развитие факторных ETF, когда фонды повторяют не стандартный индекс, например S&P 500, который взвешен по капитализации, а взвешенный по волатильности. Появляются элементы интеграции инвестиционных идей со ставкой на какие-то факторы в управлении, то есть происходит смешение пассивного и активного инвестирования. Некоторые фонды, которые мы планируем запустить в этом году, соответствуют этому тренду.

— В мире уже не первый год отмечается переток средств из фондов активного управления в пассивно управляемые. Наблюдаются подобные изменения в России?

— На сегодняшний день мы не видим перетока из более дорогих с точки зрения комиссий активно управляемых фондов в более дешевые пассивные фонды. Даже если он и есть, то захлестывается общим притоком денег розничных инвесторов на фондовый рынок, которые идут во все инструменты. Отчетливее такие тенденции будут проявляться, когда доля инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян достигнет такого уровня, при котором дальнейший переток средств с депозитов остановится. В развивающихся экономиках, сопоставимых с Россией по ВВП и уровню ставок, накопления населения в инвестициях составляет 40–60% общего объема сбережений. У нас показатель находится на уровне 15%. Думаю, нас еще ждет долгое время роста притоков во все инвестиционные продукты.

— В 2021 году стоит ждать обновления прошлогоднего рекорда по привлечению средств частных инвесторов в БПИФы?

— Не исключаю, что суммарные привлечения в БПИФы по итогам 2021 года как минимум вдвое превзойдут показатель минувшего года, то есть притоки превысят 120 млрд руб. Еще один драйвер роста для этого сегмента — повышение знания людей о продукте и его преимуществах. Объем фондов будет расти даже просто за счет перераспределения средств инвесторов из других инвестиционных продуктов, а не только за счет притока новых клиентов.