Радий Хабиров похвалил санаторий «Янган-Тау» за работу в период пандемии

Глава Башкирии Радий Хабиров начал цикл встреч с директорами республиканских санаториев. На оперативном совещании в правительстве 15 февраля, он сообщил, что здравницы постепенно будут возвращаться к обычному режиму работы.



«Наши санатории — это крупные экономические объекты, которые прославляют нашу республику. Долгое время мы ими занимались, они тяжело прошли коронавирусную эпопею. Но мы договариваемся, что они потихонечку будут выходить из режима обсервации и переходить в режим работы реабилитации наших жителей», — отметил Радий Хабиров.

Встречи уже состоялись с руководителями санаториев «Красноусольский» и «Янган-Тау». При этом на каждой из них глава региона попросил подготовить план развития к 2024 году.

«Очень хороший разговор состоялся с генеральным директором санатория „Янган-Тау“ Альфредом Рашитовичем Акбашевым. Очень большие планы на работу», — отметил Радий Хабиров, высказав признательность за то, что предприятие смогло удержаться в период пандемии.

В то же время глава региона поручил направить комиссию в администрацию Салаватского района, в котором расположен санаторий «Янган-Тау». «У меня возникает ощущение, что глава администрации района не очень понимает сути и значения районообразующего предприятия, — заметил господин Хабиров. — С Марсом Фарраховичем (Кашаповым, — прим.авт.) поговорите. Если он не хочет нормально взаимодействовать с главой санатория, подыщите ему другую работу».