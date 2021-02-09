Санаторий «Янган-Тау» поделился планами с главой Башкирии Радием Хабировым

Итоги работы АО Санаторий «Янган-Тау» в 2020 году и среднесрочные перспективы развития республиканской здравницы обсудили на встрече глава Башкирии Радий Хабиров и директор здравницы Альфред Акбашев, сообщила пресс-служба главы региона.



В минувшем году, несмотря на пандемию, санаторий продолжал работать, заполняемость коечного фонда «Янган-Тау» составила порядка 70%. В рамках программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 в 2020 году, санаторий принял 72 гостей, в том числе 12 поправили здоровье по бесплатным сертификатам в связи с выполнением служебных обязанностей.

«Мы ежедневно трудимся над качественным улучшением деятельности „Янган-Тау“, — отметил Альфред Акбашев.— Реализуем две программы реабилитации для переболевших коронавирусом. Приобрели специальное оборудование — аппарат нормобарической оксигенации, принцип работы которого основан на дыхании воздухом с определенным количеством кислорода».

Что касается планов здравницы, то уже совсем скоро будет сдан 30-квартирный жилой дом для сотрудников. В ближайшей перспективе — ввод новой автоматической линии по розливу минеральной воды «Кургазак» производительностью 8 тыс. бутылей в час. Также «Янган-Тау» планирует модернизировать бассейн и построить современный развлекательный центр. Для туристов будут организованы глэмпинги.

В рамках встречи Радий Хабиров поручил подготовить концепцию развития санатория до 2024 года.

«Минувший год для всех санаториев был непростой. Спасибо, что прошли его хорошо, сохранили уникальный коллектив специалистов, — отметил глава региона. Вашим опытом по розливу минеральной воды заинтересовались другие санатории, а к успешному развитию геопарка „Янган-Тау“ приковано внимание многих регионов и стран».