Ярославская область получила 59 млн рублей на сохранение лесов

В 2021 году в Ярославской области будет подготовлено более 2,5 тыс. га почвы под проведение искусственного лесовосстановления, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

По данным департамента, в этом году Ярославская область получила более 59 млн руб. из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Из этой суммы 45 млн руб. будет направлено на закупку лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования, а 14 млн руб. на работы по лесовосстановлению.

По словам директора департамента Николая Савельева, в 2021 году будет приобретено 23 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также 17 единиц оборудования.

Дарья Сабаева