Песков о словах Путина про поддержку Донбасса: имелась в виду социальная поддержка

Президент России Владимир Путин, говоря «Донбасс мы не бросим», прежде всего имел в виду социальную поддержку населению, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что там живет много русскоязычных людей.

10 февраля на встрече с руководителями российских СМИ Владимир Путин заявил: «Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами… плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что».

«Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

«А что касается слов "Донбасс мы не бросим", дело в том, что там живет много русских, русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин»,— заявил пресс-секретарь президента.

Встреча с редакторами СМИ была закрытой. В каком контексте говорил о Донбассе президент и на какой вопрос отвечал — не сообщалось. Как писал “Ъ”, главный редактор RT Маргарита Симоньян на встрече напомнила президенту, что в 2014 году в Донбассе была «русская весна» и спросила, не пора ли наступить «русскому лету».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Пламенные редакционеры».