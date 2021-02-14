Путин: Россия не бросит Донбасс

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс. Он сказал об этом на встрече с редакторами российских СМИ 10 февраля, фрагменты с мероприятия 14 февраля показал телеканал «Россия 24». На встрече его спросили, не пора ли наступить в Донбассе «русскому лету».

«Это и Донбасса касается. Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами… плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что»,— сказал господин Путин.

В каком контексте говорил об этом президент и на какой вопрос отвечал — неизвестно. Встреча с редакторами СМИ была закрытой. Как писал ранее “Ъ”, главный редактор RT Маргарита Симоньян на встрече напомнила президенту, что в 2014 году в Донбассе была «русская весна» и спросила, не пора ли наступить «русскому лету».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Пламенные редакционеры».