Инфраструктура устойчивого развития

В 2021 году Россия вслед за мировой практикой начинает внедрять принципы качественных инфраструктурных инвестиций: на базе целей устойчивого развития в тестовом режиме запускается национальная система оценки и сертификации проектов. Впрочем, тренд на ответственное инвестирование наметился на рынке до этого — крупные инвесторы уже включают в свои проекты не только сугубо экономические результаты, но и оценивают социальные, экологические и управленческие эффекты, рассказал «Деньгам» генеральный директор «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» Олег Панкратов.

Развитие инфраструктуры, в особенности транспортной, практически во время любого кризиса рассматривается как инструмент стимулирования экономического роста. Нынешний коронакризис не исключение: не только Россия, но также Китай и США используют строительство инфраструктуры для оживления экономики. По разным оценкам, 1 руб. вложений в транспортную инфраструктуру за счет прямых и косвенных эффектов дает до 4 руб. прироста ВВП и 0,5 руб. дополнительных доходов консолидированного бюджета на горизонте 15 лет. Впрочем, в последние годы инвестиции в инфраструктуру перестали рассматриваться как сугубо экономический инструмент — они должны обеспечивать основу для комплексного развития страны, даже «работая» на снижение социального напряжения. По подсчетам МВФ, в странах ОЭСР увеличение ежегодных расходов бюджета на инфраструктуру на 1% ВВП позволит сократить количество безработных в краткосрочном периоде на 0,11%, а в долгосрочном — на 0,35%.

Исходя из этого подхода, в 2019 году G20 сформулировала принципы качественных инвестиций в инфраструктуру. Их шесть: повышение позитивного влияния инфраструктуры на достижение целей устойчивого развития и рост национальной экономики, повышение экономической эффективности проекта на протяжении всего жизненного цикла, интеграция социальных и экологических аспектов в инфраструктурные инвестиции, а также повышение качества управления инфраструктурой и ее устойчивости к природным катастрофам. На их базе каждая из стран G20 создает свою методику оценки качества инфраструктурных инвестиций (например, CEEQUAL в Великобритании, Envision и Greenroads в США).

В России национальная система оценки и сертификации в тестовом режиме запускается с этого года — она отвечает и мировым принципам ESG-политики (ESG — Environment, Social, Governance). Проекты оцениваются сразу по трем направлениям: «Экономика и управление» (оценивается, например, соответствие проекта приоритетам стратегического планирования), «Качество жизни» (создание рабочих мест для местных жителей), а также «Экология и климат» (сокращение объема отходов или выбросов).

Первым из тройки отобранных «пилотов» стал проект строительства восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал», который реализуется в рамках концессионного соглашения между Башкирской концессионной компанией (входит в «ВТБ Инфраструктурный Холдинг») и правительством Республики Башкортостан. При подготовке проекта «Восточный выезд» были заложены высокие стандарты: по инициативе властей региона проект прошел технический и ценовой аудит, а до этого — жесткий отбор для включения в программу федерального финансирования (на центр приходится 19,9 млрд руб. из 33,5 млрд руб. инвестиций в проект).

Этот проект можно назвать отличным примером того, что в регионах можно успешно реализовывать масштабные проекты, соответствующие принципам ESG-политики. Строительство «Восточного выезда» не только повысит пропускную способность дорожной сети Уфы, но также увеличит налоговые поступления в бюджет Башкирии и повысит ее инвестиционную привлекательность. Среди других эффектов — создание новых рабочих мест (на пике стройки планируется задействовать более 1,3 тыс. человек, при этом половина персонала — жители Башкирии), развитие малого и среднего бизнеса в зоне строительства, а также появление возможности для развития новых районов Уфы. По оценкам правительства республики, проект создаст перспективы для расширения строительства до 2,5 млн кв. м жилья в микрорайоне Зауфимье после того, как появится новая дорога.

Но справедливости ради стоит отметить, что принципы ответственного инвестирования, ориентированные на достижение целей устойчивого развития, уже довольно прочно вошли в жизнь инфраструктурного рынка. Такой подход практиковался в наших проектах еще в начале 2010-х годов — например, при форсировании проекта ЗСД комплексно оценивались мультипликативные экономические, социальные и экологические эффекты. Тогда это делалось в том числе для привлечения международных финансовых институтов, а теперь стало неотъемлемой частью практики команды. В целом политика «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» тому пример — еще на этапе создания концепции проекта прорабатываются вопросы снижения воздействия на окружающую среду, оцениваются не только прямые эффекты от реализации проекта, но и косвенные — например, объем прогнозируемых налоговых поступлений. С включением новых стандартов в политику проектных компаний работа по таким направлениям, как экономика и управление, качество жизни и экология, не будет непосредственно связываться с привлечением финансирования — эти факторы будут закладываться еще на начальных этапах их деятельности.

В логике принципов устойчивого развития ESG была построена работа по модернизации аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Так, в рамках направления «Экономика и управление» предусмотрена цифровая трансформация аэропорта, в зоне тяготения создано около 150 тыс. кв. м новых торговых, выставочных и офисных помещений. С точки зрения повышения качества жизни проект обеспечил создание за восемь лет более 400 новых высококвалифицированных рабочих мест, которые с приходом пандемии не сокращались. Наконец, в Пулково выполняется программа энергоэффективности, организован раздельный сбор отходов, а в офисах происходит сбор макулатуры. Результатом стали 2023 спасенных дерева, экономия 5 млн кВт электроэнергии, 3,1 млн литров воды, предотвращение 3 тонн выбросов загрязняющих веществ.