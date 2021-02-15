Подрядчика оштрафовали за нарушения при реставрации Дома Павловой

Суд оштрафовал ООО «Зодчие Северо-Запада» на 100 тыс. руб. за нарушения, допущенные при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, части музея быта народов на Щелоковском хуторе – Дома Павловой. Об этом сообщил глава регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Григорий Меламед в Instagram. Управление Минкультуры по ЦФО проводит проверку в отношении компании.

Как ранее сообщалось, в декабре подрядчик планировал вывезти конструкции Дома Павловой с территории музея на склад «Вторчермета». Бревна дома не были промаркированы, присутствие специалистов не планировалось. Вывозу конструкций помешали активисты, которые приехали к дому.

Компания «Зодчие Северо-Запада» получила контракт по начальной (максимальной) стоимости 30,4 млн руб. как единственный участник закупки. Работы ведутся с привлечением субподрядчика.

Анастасия Еремина