ПАО «Ижсталь» завершило 2020 год с убытком в 1,42 млрд рублей

Убыток ПАО «Ижсталь» по итогам 2020 года составил 1,42 млрд руб. При этом 2019 год предприятие завершило с чистой прибылью в 568,92 млн руб. Бухгалтерская отчетность компании опубликована в Центре раскрытия корпоративной информации.

«Финансовые показатели обусловлены снижением спроса в результате пандемии, а также ростом себестоимости (увеличением цен на сырье и материалы). На убыток также значительно повлияли отрицательные курсовые разницы»,— прокомментировали в ПАО «Ижсталь» для “Ъ-Удмуртия.”

Отметим, что выручка предприятия за 2020 год составила 16,76 млрд руб., что на 3,44 млрд руб. меньше, чем в 2019 году. Кредиторская задолженность составила 8,78 млрд руб., увеличившись с начала года на 2,3 млрд руб. Дебиторская задолженность при этом сократилась на 244,68 млн руб. — до 1,27 млрд руб.