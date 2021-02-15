ФСБ проводит обыски в нижегородской Дирекции по строительству

Сотрудники ФСБ 15 февраля проводят обыски в АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”». Об этом сообщил Telegram-канал «Опер пишет», информацию подтвердил источник “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах.

Причиной проведения обысков стало подозрение в крупном мошенничестве. Обыск проводят в офисе компании на улице Полтавской.

Дирекция по строительству выступала застройщиком Школы-800 и нового корпуса инфекционной больницы №23. Как указано на официальном сайте компании, среди проектов застройщика — еще шесть жилых комплексов в Нижнем Новгороде.