ФСБ проводит обыски в нижегородской Дирекции по строительству

Сотрудники ФСБ 15 февраля проводят обыски в АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”». Об этом сообщил Telegram-канал «Опер пишет», информацию подтвердил источник “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах.
Причиной проведения обысков стало подозрение в крупном мошенничестве. Обыск проводят в офисе компании на улице Полтавской.
Дирекция по строительству выступала застройщиком Школы-800 и нового корпуса инфекционной больницы №23. Как указано на официальном сайте компании, среди проектов застройщика — еще шесть жилых комплексов в Нижнем Новгороде.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2013 года. Уставный капитал составляет 1,34 млрд руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор — Андрей Нечаев. Собственником является минимущества Нижегородской области. По итогам 2019 года выручка компании составила 34,9 млн руб., убыток — 14,3 млн руб.