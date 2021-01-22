В Школу-800 зашли прокуроры

Губернатору Глебу Никитину внесено представление о ненадлежащем контроле за строительством учебного корпуса Школы-800 в Верхних Печерах на полторы тысячи учеников. Несколько месяцев строительство этого объекта шло без разрешения на строительство. В правительстве области говорят, что за время отсутствия документов не вносили концессионные платежи заказчику проекта — компании «Просвещение», а по выявленным нарушениям назначена служебная проверка.



Прокуратура Нижегородской области провела проверку условий исполнения концессионного соглашения по строительству Школы-800. Это три учебных корпуса в Автозаводском, Сормовском и Нижегородском районах и центра дополнительного образования на Бору, рассчитанные на 4550 учеников. По концессии с регионом этот образовательный комплекс в прошлом году начало строить ООО «Первая концесионнная компания "Просвещение"». Она обязалась вложить свыше 7 млрд руб. инвестиций в проект и управлять школами до 2034 года, а регион в течение 14 лет вернет концессионеру 10,4 млрд руб. платы в виде грантов и процентов, затем получив четыре объекта в собственность.

Как следует из копии ответа прокуратуры, имеющегося в распоряжении “Ъ-Приволжье”, нарушений в соотношении вложений и выплат из бюджета не выявлено, но было установлено, что учебный корпус Школы-800 летом строился без разрешения на строительство, за что инспекция Госстройнадзора уже привлекала к административной ответственности сотрудников Дирекции по строительству (региональный госзастройщик, привлеченный концессионером). По поводу ненадлежащего контроля за исполнением проекта в декабре губернатору было внесено представление об устранении нарушений, следует из письма. Тогда же прокурор предостерег руководство областного министерства образования о том, чтобы бюджет не допускал платы концедента без оформления документации.

Напомним, учебный корпус в Верхних Печерах начал строиться 1 июня прошлого года, тогда Глеб Никитин торжественно заложил первый камень в его основание. В правительстве области не назвали причин грубого нарушения градостроительного законодательства, сообщив лишь, что разрешение было получено после положительного заключения госэкспертизы по проекту. «На основании представления прокуратуры Нижегородской области проводится служебная проверка», — добавили в пресс-службе. Министр образования Сергей Злобин пояснил, что к его ведомству претензий нет. «Прокуратура нас проверила и нарушений не нашла. Мы дождались оформления проектно-сметной документации по объекту и только после этого перечислили деньги в счет инвестиционного гранта концессионеру. Оплата прошла в декабре»,— сообщил министр образования. Он не стал комментировать слухи в телеграмм-каналах о своей отставке в связи с этими проблемами. Однако собеседники в кремле утверждают, что в начале следующей недели пройдет замена министра: вместо Сергея Злобина на должность заступит проректор ННГУ Ольга Петрова, которую уже согласовали в Минпросвещения РФ. Впрочем, уход Сергея Злобина прямо не связан с проектом Школы-800, утверждают источники, отмечая, что строительные вопросы курирует другой блок правительства, а минобразования выступает распорядителем бюджетных средств.

В группе компаний «Просвещение» отметили лишь, что при строительстве ключевого для города проекта «действуют в строгом соответствии с законом», а взаимодействие с контрольно-надзорными органами «носит рабочий и конструктивный характер». Один из субподрядчиков на объекте в Верхних Печерах утверждает, что проектные решения менялись на ходу — изначально учебный корпус планировался в обычной форме параллелепипеда, но затем его решили строить полукругом. «Учитывая сложный рельеф местности и овраги, возникало много трудностей при забивке свай и заливке фундамента», — заметил строитель. Еще один подрядчик раскритиковал организацию строительства на автозаводской площадке Школы-800.

Очевидно, что спешка при строительстве образовательного комплекса обусловлена сжатыми сроками проекта: все учебные корпуса власти обещали сдать осенью этого года — к 800-летию Нижнего Новгорода. При этом новые школы нужно не только сдать в эксплуатацию, но и оборудовать их и пройти сертификацию, чтобы в классы моги пойти первые ученики.

Роман Кряжев