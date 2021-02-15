Глава Башкирии попросил прокуратуру проверить уфимских застройщиков из-за жалоб мэрии

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании попросил руководителя региональной прокуратуры Владимира Ведерникова проверить деятельность крупнейших уфимских строительных компаний. По словам господина Хабирова, городская администрация неоднократно жаловалась на «беспрецедентное давление» со стороны застройщиков, а сами компании работают с «грубыми нарушениями».

В числе таких компаний Радий Хабиров упомянул, в частности, ГК «ПСК-6» (принадлежит семье депутата горсовета Андрея Носкова и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову), которая в 2020 году оказалась в центре скандала из-за строительства высотного дома на улице Руставели. Строительная площадка ЖК «Друзья-соседи» располагалась в нескольких метрах от жилой девятиэтажки, в результате работ на стройке на стене дома появилась трещина. Протесты жителей дома привели к тому, что на площадку приехал глава республики и потребовал остановить работы. Сейчас ПСК-6 через суд пытается взыскать с мэрии Уфы более 750 млн руб. и иные убытки, сумма которых не раскрывается.

Другой застройщик, о котором говорил глава региона,— ГК «Жилстройинвест» Рабиса Салихова. Компания планирует построить жилой комплекс возле уфимского парка Гафури. Планы застройщика вызвали сильное общественное сопротивление.

«Я в рамках моих компетенций, которые как вы понимаете, не столь высоки, пытаюсь это остановить и пытаюсь людей сдерживать. Компания "Су-3" продолжает строить микрорайон "Яркий", и на ходу просто, на коленке подписывает повышение объемов строительства. Тем самым создавая ужасно жуткие условия людей для выезда из города, мы не успеваем строить социальные объекты. Я с этим мириться не буду»,— заявил Радий Хабиров.

Елена Чиркова, Уфа