Под Ярославлем в ДТП с кроссовером пострадал водитель легкового автомобиля

В Ярославской области произошло ДТП в результате которого получил травмы один человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 февраля на 34 км автодороги «Ярославль – Углич» в Большесельском районе 21:00.

По данным пресс-службы, на трассе столкнулись автомобиль Suzuki, под управлением 61-летнего мужчины и автомобиль Lada Granta, под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП, водитель автомобиля Lada Granta получил травмы и был госпитализирован в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева