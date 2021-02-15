Правительство утвердило стратегию по борьбе с контрафактом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции, сообщается на сайте правительства. Она предполагает создание эффективного механизма борьбы с контрафактом. Также усовершенствована нормативно-правовая база.

В стратегии указаны отрасли, которые требуют особого мониторинга: это химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, индустрия детских товаров, сельскохозяйственное машиностроение и др.

Чтобы бороться с контрафактом, предлагается сделать упор на развитии системы прослеживаемости товаров, а также создать профильный центр, который будет анализировать ситуацию на теневом рынке. «В стратегии уделяется внимание не только борьбе с серыми товарами, но и пресечению использования поддельных сопроводительных документов, противодействию нелегальным логистическим схемам. Эти меры приобретают особую значимость в контексте развития интернет-торговли»,— говорится в сообщении.

Эти меры должны поддержать предпринимателей, защитить граждан от некачественной продукции и снизить влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране.