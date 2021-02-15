ЦБ сообщил о новой мошеннической схеме в отношении юрлиц

В конце прошлой недели ЦБ разослал банкам предупреждение о новой мошеннической схеме, выяснил “Ъ”. С помощью этой схемы злоумышленники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Атака была направлена на счета юрлиц, но никто не пострадал. Ее совершил авторизованный клиент банка путем подмены номера счета отправителя. Эксперты считают, что если уязвимости обнаружатся в стандартном программном обеспечении, которое поставляется как «коробочное решение», под угрозой могут оказаться клиенты многих российских банков.

Подробности — в материале “Ъ” «Атака с человеческим лицом».