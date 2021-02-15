Выручка медицинских лабораторий Екатеринбурга с начала вакцинации от COVID-19 выросла на 35% За три недели она превысила 17 млн рублей

Выручка медицинских лабораторий в Екатеринбурге и Свердловской области за первые три недели массовой вакцинации превысила 17 млн руб., это на 35% больше по сравнению с концом декабря – началом января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем транзакций в лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тесты и анализ уровня антител к коронавирусу, увеличился в 1,5 раза, сообщила пресс-служба банка.

Всего с 18 января, когда началась массовая вакцинация, жители региона совершили в медлабораториях порядка 8,7 тыс. транзакций — это на четверть больше, чем за тот же период годом ранее, и на 42% больше, чем за предшествующие три недели. Средний чек одной оплаты в лаборатории составляет 2 тыс. руб. (+23% год к году).

В целом россияне совершили порядка 72 тыс. транзакций на 170 млн руб., что на треть превышает показатели как предшествующих трех недель, так и аналогичного периода прошлого года. Выручка российских медлабораторий за весь 2020 год выросла на 8%, до 2,4 млрд руб., а количество транзакций — на 7%. «Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги — чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также специальные тесты для определения антител, сформировавшихся после вакцины. По мере увеличения темпов вакцинации в регионах выручка лабораторий будет продолжать рост, однако после достижения определенной доли привитого населения стабилизируется и летом может начать снижение»,— прогнозирует вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По данным оперативного штаба области, в среднем ежедневно медики прививают около 9 тыс. жителей Свердловской области. Первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек. В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медучреждениях. За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 75 027 человек, из них больше 67 тыс. выздоровели, 2231 пациент скончался.