В Свердловской области от COVID-19 ежедневно прививаются 9 тыс. человек

В Свердловской области от COVID-19 ежедневно в среднем прививают девять тыс. человек, сообщили в региональном оперштабе. Так, первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек.
Записаться на прививку свердловчане могут на официальных сайтах больниц, где проходит вакцинация, а также с помощью портала Госуслуг или позвонив по телефону 122.
В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медицинских учреждениях:
- ЦГКБ № 1 (ул. Декабристов, 27);
- ЦГБ № 2 (ул. Московская, 2);
- ЦГКБ № 3 (ул. Братьев Быковых, 16);
- ЦГКБ № 6 (ул. Серафимы Дерябиной, 34);
- ЦГБ № 7 (ул. Вилонова, 33);
- ГКБ № 14 (пер. Суворовский, 5в и пер. Суворовский, 5);
- ЦГБ № 20 (ул. Зои Космодемьянской, 42);
- ЦГКБ № 23 (ул. Старых Большевиков, 9);
- ЦГКБ № 24 (пер. Рижский, 16 и ул. Шварца, 14);
- ГКБ № 40 (ул. Волгоградская, 189);
- Новая больница (ул. Заводская, 29);
- СОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185);
- СОБ № 2 (ул. Набережная Рабочей молодёжи, 3);
- МСЧ УрФУ (ул. Комсомольская, 59б);
- В клинической больнице «РЖД-медицина»;
- В медицинском центре «УГМК-здоровье».
С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 73 948 случаев заражения COVID-19, при этом более 65 тыс. человек уже выздоровели, 2 183 человека скончались.