В Свердловской области от COVID-19 ежедневно прививаются 9 тыс. человек

В Свердловской области от COVID-19 ежедневно в среднем прививают девять тыс. человек, сообщили в региональном оперштабе. Так, первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек.

Записаться на прививку свердловчане могут на официальных сайтах больниц, где проходит вакцинация, а также с помощью портала Госуслуг или позвонив по телефону 122.

В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медицинских учреждениях:

ЦГКБ № 1 (ул. Декабристов, 27);

ЦГБ № 2 (ул. Московская, 2);

ЦГКБ № 3 (ул. Братьев Быковых, 16);

ЦГКБ № 6 (ул. Серафимы Дерябиной, 34);

ЦГБ № 7 (ул. Вилонова, 33);

ГКБ № 14 (пер. Суворовский, 5в и пер. Суворовский, 5);

ЦГБ № 20 (ул. Зои Космодемьянской, 42);

ЦГКБ № 23 (ул. Старых Большевиков, 9);

ЦГКБ № 24 (пер. Рижский, 16 и ул. Шварца, 14);

ГКБ № 40 (ул. Волгоградская, 189);

Новая больница (ул. Заводская, 29);

СОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185);

СОБ № 2 (ул. Набережная Рабочей молодёжи, 3);

МСЧ УрФУ (ул. Комсомольская, 59б);

В клинической больнице «РЖД-медицина»;

В медицинском центре «УГМК-здоровье».

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 73 948 случаев заражения COVID-19, при этом более 65 тыс. человек уже выздоровели, 2 183 человека скончались.