Росимущество продает инфраструктурные объекты в Прикамье

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае выставило на продажу находящиеся в федеральной собственности гидротехнические сооружения и причалы. Ведомство планирует реализовать на торгах два причала в Верхнечусовских Городках и шпунтовую стенку, расположенную недалеко от этого поселка. Кроме того, посредством публичного предложения будут продаваться причальная стенка в Голованово, берегоукрепление и вертикальная набережная стенка в селе Елово. Ранее все эти объекты были внесены в прогнозный план приватизации имущества на 2020–2022 годы.

Стоит отметить, что в список лотов не попала причальная стенка по улице Решетниковский спуск, 1, которая раньше использовалась для нужд пермского грузового порта. Сейчас основные производственные мощности предприятия сосредоточены в микрорайоне Заостровка. В конце прошлого года причальная стенка была внесена в прогнозный план приватизации. Продажа объектов путем публичного предложения запланирована на 10 марта.