Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур

Старт самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся на космодроме Байконур в понедельник. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

«Запуск успешно прошел в 7:45 (MSK). Его обеспечили двигатели, которые изготовил самарский завод»,– говорится в сообщении.

Это второй в текущем году запуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а». Речь идет о РН среднего класса. Она применяется для запусков различных космических аппаратов, включая корабли и спутники военного назначения.

Георгий Портнов