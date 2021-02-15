Радий Хабиров попросил прокурора Башкирии проверить крупные строительные компании

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании обратился к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой проверить деятельность ряда крупных застройщиков Уфы. Глава подчеркнул, что к нему постоянно поступает информация от городской администрации о «беспрецедентном давлении» на нее и «грубых нарушениях в ходе строительной деятельности».

В числе таких примеров Радий Хабиров назвал попытки ГК «Жилстройинвест» построить возле парка им. Гафури жилой комплекс, которые наталкиваются «на очень серьезное противодействие жителей». В декабре прошлого года компания подала в арбитражный суд Башкирии иск к мэрии Уфы о признании отказов в выдаче разрешений на строительство незаконными.

«Я в рамках моих компетенций, которые, как вы понимаете, не столь высоки, потому что это не мои полномочия, пытаюсь это остановить и пытаюсь людей сдерживать», — заявил глава.

По его словам, ГК «ПСК-6» продолжает строительство целого ряда объектов, по которым нет разрешительных документов. «Компания «Су-3», строящая микрорайон «Яркий», продолжает строительство, и на ходу просто, на коленке подписывает повышение объемов строительства. Тем самым создавая ужасно жуткие условия людей для выезда из города, мы не успеваем строить социальные объекты. Я с этим мириться не буду», — подчеркнул также Радий Хабиров.

Влада Шипилова