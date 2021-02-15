В Пензенской области разработают проект «Педагогическое волонтерство»

По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в регионе будет разработан проект «Педагогическое волонтерство», который предусматривает привлечение студентов на возмездной основе к работе в школе помощниками преподавателей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, глава области поручил организовать в учебных заведениях профориентационные педагогические классы, подготовить цикл телепередач о лучших учителях Пензенской области и создать интерактивный музей образования региона.

В правительстве также отметили, что в областном бюджете на 2022 года и плановый период 2023-2024 годов будут предусмотрены средства на программу по прохождению зарубежной практики для преподавателей иностранного языка сельских и городских школ.

Мария Шахрай