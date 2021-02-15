Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада

Аэропорт Краснодара временно не обслуживает рейсы из-за сильного снегопада. Сначала его решили закрыть до 11:00 мск, позднее — до 15:00. На данный момент задержано шесть рейсов.

«С полуночи аэропорт перешел на усиленный режим работы. Велась интенсивная расчистка взлетной полосы, стоянок самолетов и перрона. С 4:00 мск аэропорт закрыт. По прогнозам синоптиков, снег будет идти целый день»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По данным онлайн-табло, на 9:52 задержано шесть рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, один отменен (в Душанбе).

«Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности»,— отметили в пресс-службе.