«Отношения России и Белоруссии переходят на новый этап»

Александр Лукашенко собирается в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Стороны опровергли информацию о том, что центральной темой на встрече будет новый российский кредит. Президент республики на прошлой неделе провел Всебелорусское народное собрание, где было решено принять новую конституцию страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко призван помочь Москве в ее противостоянии с Западом.

Александр Лукашенко провел Всебелорусское народное собрание. Смысл всего это действа в том, чтобы принять новую конституцию. Не сейчас — через год. Что изменится? В первую очередь президент расстанется с частью своих полномочий, поскольку они для него тяжелы. Страна развивается динамично, поэтому нужды держать государство в одних руках уже нет. А если кратко, то Лукашенко никуда из власти, конечно же, уходить не собирается. Единственное, что может измениться, — это название его должности. В этом изначально не могло быть никакой сенсации.

Но нас интересует все-таки судьба интеграции с Россией — о ней как-то забыли совсем. Александр Григорьевич упоминал о ней как-то слишком расплывчато, что она, возможна, но больше в теории. Тем не менее, он собирается в Сочи на встречу с Путиным. И о чем же они намерены говорить? И Москва, и Минск категорически отвергли предположение, что белорусский руководитель едет за очередным кредитом в $3 млрд. Хорошо, но тогда о чем же пойдет речь? Экономика Белоруссии находится не в лучшей форме, и так может статься, что в какой-то момент с помощью одних силовиков протесты будет крайне сложно сдерживать. Руководитель это понимает, и поэтому обратился к старым добрым методам.

Он вновь поднял тему: если не я, то кто спасет Россию от нашествия Запада? Белоруссия первой принимает на себя удар. И, если продолжить мысль, для такого союзника никаких миллиардов, конечно же, не жалко. А интеграция пусть идет себе без спешки. Давайте рассмотрим «дорожные карты» и так далее.

Однако если Кремль ответит в том же ключе, мол, мы вас ценим и морально поддерживаем, не подкрепив это миллиардами, тогда непонятно, что делать.

Между тем, кажется, что отношения России и Белоруссии переходят на новый этап. Не похоже, чтобы Лукашенко выполнил условия Москвы. Принятые им меры ничего не меняют и успокоения республике не принесут — это очевидно всем. И как интегрироваться с такой страной, которая живет в условиях перманентного политического кризиса? Тем более не совсем логично выдавать такому режиму кредиты, которые он никогда не вернет.

Однако если встреча официально анонсирована, значит, некое заявление запланировано. Наверное, обе страны скажут решительное «нет» подрывной деятельности Запада — именно в этом и есть главный смысл мероприятия. Это будет презентация нового союза, духовно-идеологического, против «загнивающей» Европы и Америки. Нам сейчас очень нужны союзники, причем любые. Даже Лукашенко подходит. И Александр Григорьевич такое, безусловно, поддержит. Все бы хорошо, если бы не упомянутый кредит: со стороны может показаться, что союз этот не совсем прочный, раз на деньгах основан. Но, видимо, средства все-таки отпустят, но объявят об этом не в Сочи, а позже — через какое-то время и без помпы, чтобы не давать повода недоброжелателям.