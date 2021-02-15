«Стремление к деньгам и власти — нормальное явление»

Люди устали — так Владимир Путин объяснил причину протестов. Президент также заявил, что таких «фигурантов», как Навальный, Запад использует для дестабилизации обстановки в России. Глава государства упомянул особый путь страны и дал понять, что улучшение жизни не за горами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что особых изменений в позиции власти ждать не стоит.

Теория пассионарности против Запада и его прислужников в лице некого фигуранта: администрация президента к концу недели окончательно обнародовала стенограмму и видеокадры встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. Хотя изначально было объявлено, что мероприятие зарытое. При этом утечки появились буквально на следующий день, что вызвало недовольство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Нельзя сказать, что озвученное Путиным — большая сенсация. Все это в разное время в том или ином виде уже звучало. Но, тем не менее, на некоторые тезисы нелишне все-таки обратить внимание.

Итак, Алексей Навальный — его президент традиционно не называет по имени — амбициозный человек, жадный до власти и денег. Таких обычно используют западные страны, чтобы сдерживать Россию. Почему нас нужно сдерживать? Потому что у нас есть успехи, в частности, в борьбе с коронавирусом. Мы поднимаемся с колен — им это не нравится. Почему происходят протесты? Причина не в Навальном, вернее, не только в нем одном: народ устал, пандемия, вынужденные ограничения, падение уровня жизни — такая вот совокупность факторов. Это не только у нас, это по всему миру происходит. И деструктивные силы пытаются это использовать для воплощения в жизнь своих черных замыслов.

Но это все временные трудности. Мы идем верным путем и слово свое еще скажем. И наш строй будет не такой, как на Западе, а лучше. Согласно теории пассионарности, в которую верит Владимир Путин, страна наша обязательно придет к своей высшей точке. Она просто еще не дошла, но идет верным путем. И, видимо, этот путь нужно защитить от указанных деструктивных сил.

Дальше частности: Донбассу будем помогать, но без крайностей, о бедных позаботимся, интернет блокировать пока не собираемся. Хотя если иностранные сервисы займут откровенно враждебную позицию, тогда придется реагировать. Тем не менее, есть несколько маленьких вопросов.

Во-первых, если народ устал, выходит не за Алексея Навального, а в связи с рядом многих факторов, но в целом власти лоялен, то зачем так жестко реагировать?

Зачем запирать в изоляторы? Может быть, попробовать разобраться, в чем состоит недовольство, и прийти к некоему консенсусу? Ведь без единения общества очень трудно дойти на той самой прекрасной цели. И еще опаснее загонять в светлое завтра палкой, ведь мы уже не раз это проходили. Во-вторых, всегда считалось, что амбиции — это хорошо. На амбициозных людях держится прогресс, если, конечно, в рамках закона. Стремление к власти и деньгам — явление абсолютно нормальное. Что здесь такого ужасного? А может быть, попробовать использовать энергию Навального в помощь этому самому развитию?

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И, наконец, не совсем понятно, что представляет собой этот самый наш особый путь. На сегодня ясно, что он не такой, как на Западе. Тогда какой? Есть ли там, например, борьба с коррупцией, бюрократией, административными барьерами и всем тем негативным, против чего выступает «фигурант» и другие оппозиционеры? Вот, например, есть белорусский путь или братский туркменский, а там и до Северной Кореи недалеко. При всей неприглядности Запада он выглядит все равно более привлекательным, нежели такие вот политические конструкции. Просто порой кажется, что Россия идет не вперед, а назад. И это вызывает некоторую обеспокоенность.