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Несогласованная акция «Любовь сильнее страха» в Петербурге прошла мирно

Состоявшаяся накануне во многих городах страны акция в поддержку жены Алексея Навального Юлии Навальной прошла без эксцессов, по крайней мере в Петербурге. Многие поучаствовали в ней в одиночку.

Так, «Фонтанка» со ссылкой на петербургский штаб Алексея Навального насчитала по городу несколько сотен участников, но отметила, что в соцсетях многие участники выложили фото, на которых зажигают фонарики в одиночестве, например, депутат Закса Максим Резник. Более массово жгли фонарики на улице Некрасова, у метро «Автово» и у Гостиного двора.

Несмотря на появление еще в субботу в центре Петербурга большого количества полиции и ОМОНа, последние на прошедшую акцию внимания не обратили.

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