Прокуратура организовала проверку после гибели трехлетнего ребенка в пожаре в Глазове

Глазовская межрайонная прокуратура организовала проверки по факту гибели 3-летнего ребенка в пожаре в Глазове 12 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), расследование которого находится на контроле, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии. Предварительная причина смерти ребенка — отравление угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в результате пожара в частном жилом доме погибли мужчина 1960 года рождения и ребенок 2017 года рождения (дедушка и внук). Информация о возгорании поступила 12 февраля в 22:35.