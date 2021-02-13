Дедушка с малолетним внуком погибли при пожаре в Удмуртии

В Удмуртии в результате пожара в частном жилом доме погибли мужчина 1960 года рождения и ребенок 2017 года рождения (дедушка и внук). Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, информация о возгорании поступила 12 февраля в 22:35, пожар был в доме по ул. Чехова в Глазове.

К прибытию пожарных открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом размерами 7х8 метров с надворными постройками – огонь уже вырывался с окон. У окна на диване были найдены двое погибших – мужчина и ребенок. Причины пожара устанавливаются.

Всего к тушению привлекались 35 человек и 11 единиц техники, от МЧС России 23 человека, шесть единиц техники.