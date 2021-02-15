Директор департамента труда Тюменской области перешла в правительство Москвы

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич перешла на новую работу в правительство Москвы, сообщили в пресс-службе правительства региона. Временно исполнять обязанности главы департамента будет заместитель директора Ольга Филипенко.

Надежда Мазуркевич возглавляла тюменскую службу занятости с 2017 года. «За этот период удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с работодателями и партнерами, внедрить новые инструменты для развития рынка труда и службы», — отметили в пресс-службе.