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Директор департамента труда Тюменской области перешла в правительство Москвы

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич перешла на новую работу в правительство Москвы, сообщили в пресс-службе правительства региона. Временно исполнять обязанности главы департамента будет заместитель директора Ольга Филипенко.

Надежда Мазуркевич возглавляла тюменскую службу занятости с 2017 года. «За этот период удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с работодателями и партнерами, внедрить новые инструменты для развития рынка труда и службы», — отметили в пресс-службе.

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