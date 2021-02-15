В начале недели на Урале ожидается похолодании до -35 градусов и снег

С 15 по 17 февраля в Свердловской области прогнозируются похолодание до -35° и небольшой снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 15 февраля температура воздуха составит -12°…-7°, в горах и низинах -21°…-16°. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 16 февраля, температура воздуха ночью составит -25°…-10°, на крайнем севере -33°…-28°. Днем в регионе ожидается -20°…-15°. Местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В среду, 17 февраля, ночью температура воздуха в регионе опустится до -30°…-25°, при прояснении похолодает до -35°. Днем температура воздуха составит -22°…-17°, на крайнем севере до -25°. Прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 15 февраля температура воздуха днем составит -12°…-10°. Во вторник ночью ожидается -23°…-21°, днем — -18°…16°. В среду температура воздуха ночью составит -27°…-25°, днем — -19°…-17°.