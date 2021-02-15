Воронежцы открыли в 2020 году в два раза больше инвестиционных счетов

За 2020 год у жителей Воронежской области более чем в 2,2 раза увеличилось количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

В течение года было открыто более 26,5 тыс. ИИС. При этом две трети из них — во втором полугодии»,— сказали в ЦБ

В результате число открытых в регионе ИИС составило почти 28 тыс.

«Привлекательность ИИС обусловлена возможностью получения вычетов по налогу на доходы физических лиц. При одном варианте открытия счета предусмотрен вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб., что может составить до 52 тыс. руб. в год. При другом варианте через три года владения счетом от налогообложения освобождается вся сумма дохода, полученная по ИИС,— говорит управляющий воронежским отделением ЦБ Роман Костянский.— Но стоит учитывать, что инвестированию через ИИС сопутствуют риски, поскольку речь идет о рынке ценных бумаг».

Накануне в Райффайзенбанке оценили для “Ъ-Черноземье” основные цели инвестирования, проанализировав поведение своих клиентов в макрорегионе. «Для большинства инвесторов торговля ценными бумагами — это способ получить дополнительный доход. Вторым по важности фактором стало снижение ставок по традиционным банковским продуктам, а инвестиции — это возможность получить и большую доходность. Почти треть инвесторов с помощью этого инструмента копит деньги на пенсию или крупные покупки»,— рассказали в банке. При этом руководитель макрорегиона «Центр» Райффайзенбанка Шухрат Собиров призвал «придерживаться ответственного подхода к вложению средств и стремиться сформировать сбалансированный портфель»: «Прежде, чем вкладывать средства, мы рекомендуем позаботиться о "подушке безопасности", неприкосновенном запасе средств. Кроме того, каждый инвестор должен адекватно оценивать все риски, в том числе собственный риск-профиль».

По оценке Райффайзенбанка, средний чек инвестиций в Воронеже в 2020 году составил 172,09 тыс. руб. (+8% к 2019-му), в Липецке — 223,31 тыс. руб. (+67%), в Орле — 221,92 тыс. руб. (+58%), в Белгороде — 144,1 тыс. руб. (+71%). В других городах Черноземья банк не представлен.

Подробнее о тенденции — в материале “Ъ-Черноземье” «Инвесторы разводят счета».

Сергей Калашников