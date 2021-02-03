Инвесторы разводят счета

В ЦБ проанализировали для “Ъ-Черноземье” динамику открытия индивидуальных инвестиционных счетов в 2020 году. Регулятор наблюдает бум спроса на этот продукт: число открытых ИИС удвоилось в Орловской области, другие регионы сильно не отстали. При этом и ЦБ, и эксперты предупреждают о рисках и ужесточении регулирования.

Большая часть индивидуальных инвестсчетов была открыта жителями Черноземья на условиях брокерского обслуживания: «розничный инвестор» самостоятельно управляет вложениями и совершает сделки, а брокер берет комиссию за сделки и плату за депозитарное обслуживание.

Наиболее заметно спрос на такие продукты в макрорегионе увеличился за прошлый год в Орловской области. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в главном управлении Банка России по ЦФО, на 1 января 2020-го в регионе было открыто 16,08 тыс. ИИС на брокерском обслуживании, а к 1 октября того же года (наиболее актуальная статистика ЦБ на начало февраля 2021-го) число увеличилось на 108%, до 33,42 тыс.

Рост на 90 и 87% демонстрируют Белгородская и Тамбовская области. В первом регионе число брокерских ИИС увеличилось с 38,46 тыс. до 73,23 тыс., на Тамбовщине — с 18,89 тыс. до 35,34 тыс. соответственно.

В Курской области число брокерских ИИС выросло на 81%, с 23,57 тыс. до 42,64 тыс. В Воронежской области рост составил 80%, с 57,79 тыс. до 104,17 тыс. счетов — самый большой показатель в Черноземье в абсолютном выражении. Наименьшую динамику ЦБ фиксирует в Липецкой области, рост на 69%, с 29,75 тыс. до 50,41 тыс. счетов. По данным ЦБ, всего на шесть регионов Черноземья приходится порядка 4,5% от всех «розничных инвесторов» в России.

Существенно менее популярны в Черноземье ИИС на условиях доверительного управления, когда вложениями за не зависящую от доходности ежегодную комиссию от размера счета занимаются профессиональные участники рынка. Во всех областях макрорегиона динамика по ним составила порядка 50%, самый значительный рост фиксируется в Воронежской — на 59%, с 3,58 тыс. счетов в доверительном управлении на 1 января 2020-го до 5,68 тыс. на 1 октября. Средний размер брокерского ИИС, по оценке ЦБ в Воронежской области на середину 2020 года, составлял 80 тыс. руб., ИИС в доверительном управлении — 291 тыс. руб.

ИИС — специальный банковский инвестиционный продукт, при использовании которого, помимо большего, чем процент по банковскому вкладу, дохода от вложений, можно получать налоговый вычет по НДФЛ. Однако стоит учитывать, что ИИС не является вкладом, поэтому любая сумма денег на нем не застрахована государством. Риски отсутствия дохода или потери вложенных средств инвестор берет на себя. ИИС — долгосрочное вложение средств. Досрочное расторжение договора, до истечения трех лет, означает потерю всех вычетов.

Замначальника главка ЦБ по ЦФО Ирина Тимоничева сказала “Ъ-Черноземье”, что «массовый приток розничных инвесторов макрорегиона на фондовый рынок» стал следствием поиска клиентами «более доходных вариантов вложений» по сравнению со снижающимися ставками депозитов, а также «активное предложение инвестиционных продуктов банками». При этом госпожа Тимоничева предупреждает, что «гражданам без специальных финансовых знаний обычно затруднительно разобраться в особенностях сложных финансовых продуктов».

«Можно не только не получить ожидаемой прибыли, но и оказаться в убытке. В отличие от банковского вклада, доходность по инвестициям не гарантирована и такие вложения не застрахованы государством. Потенциальная высокая доходность инструментов всегда означает высокие риски», — отметила Ирина Тимоничева.

Она напомнила, что ЦБ предлагает с 1 октября 2021 года брокерам не продавать неопытным инвесторам сложные финансовые продукты без предварительного тестирования на финансовую грамотность, а до этого ввести запрет на продажу таких продуктов. С 1 апреля 2021 года эти же требования будут определены вступившими в силу изменениями в федеральный закон «О рынке ценных бумаг».

«В 2020 году мы видели взрывной рост спроса. Понятно, что прежде всего это связано с тем, что ЦБ достаточно продолжительный период снижает ключевую ставку. Естественно, вслед за этим падают ставки по депозитам — наиболее привычному для населения инструменту», — говорил в недавнем интервью “Ъ-Черноземье” управляющий воронежским отделением банка «Открытие» Дмитрий Чебряков. При этом он отмечал, что количество открытых счетов остается небольшим в сравнении с населением региона: «В области порядка 1,3 млн человек работоспособного населения, поэтому счетов открыто меньше чем на 3%. Много это или мало? Конечно, немного. Но прирост, который мы видим, поражает. Он говорит о том, что люди ищут более выгодные финансовые инструменты».

Главный аналитик брокерской ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что речь сейчас идет о «первой волне розничных инвесторов», и отмечает, что сохранение динамики спрогнозировать сложно с учетом планируемых ЦБ ограничений: «Приход множества новых инвесторов на рынок говорит о созревании нашего фондового рынка. Но брокеры и управляющие должны оправдать созданный кредит доверия: от их успехов зависит появление второй и последующих волн инвесторов».

Сергей Калашников