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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

10,4 процента составила доля иностранного участия в совокупном капитале страховщиков на 1 января 2021 года, сообщил ЦБ. Годом ранее этот показатель был равен 10,83%. В денежном выражении размер иностранных инвестиций в капитале компаний на начало этого года составил 22,9 млрд руб. Присутствие иностранцев в капитале российских страховщиков законодательно ограничено пределом в 50%. До этого уровня показатель никогда не доходил, в последние годы он только снижался. С 22 августа 2021 года на российский рынок будут допущены филиалы иностранных страховщиков, впрочем, новых игроков на рынке не ожидается, как и трансформации иностранного присутствия из капиталов компаний РФ в филиалы.

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