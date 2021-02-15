10,4 процента составила доля иностранного участия в совокупном капитале страховщиков на 1 января 2021 года, сообщил ЦБ. Годом ранее этот показатель был равен 10,83%. В денежном выражении размер иностранных инвестиций в капитале компаний на начало этого года составил 22,9 млрд руб. Присутствие иностранцев в капитале российских страховщиков законодательно ограничено пределом в 50%. До этого уровня показатель никогда не доходил, в последние годы он только снижался. С 22 августа 2021 года на российский рынок будут допущены филиалы иностранных страховщиков, впрочем, новых игроков на рынке не ожидается, как и трансформации иностранного присутствия из капиталов компаний РФ в филиалы.