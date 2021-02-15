Нормативы для отходов бизнеса в регионах требуют ясности

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и Институт экономики роста имени П. А. Столыпина представили мониторинг региональных нормативов накопления коммунальных отходов и тарифов региональных операторов по обращению с ними для семи видов экономической деятельности. Это продмагазины; супермаркеты; продрынки; авто- и шиномонтажные мастерские; кинотеатры; кафе, рестораны, бары, закусочные и столовые; парикмахерские, косметические салоны и салоны красоты.

Нормативы образования отходов (устанавливаются региональными или местными властями, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где до 2022 года действует мораторий на их применение) сравнили со средним показателем в РФ по каждому виду бизнеса. Если он оказывался более 25%, превышение отнесено к критическому — последнее обнаруживается в десятках регионов (см. график). «С экономической точки зрения объяснить это сложно. Между тем нормативы вывоза мусора — это показатель, от которого зависит одна из значимых статей расходов предпринимателей. Особенно когда они лишены возможности вести учет отходов по их фактическому количеству»,— говорит господин Титов. Норматив, умноженный на тариф регоператоров, становится платой компаний за вывоз отходов. Но операторы зачастую навязывают предпринимателям заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО на условиях учета отходов расчетным путем, то есть по завышенным нормативам, а не по «факту», что противоречит текущему законодательству, говорит глава Института П. А. Столыпина Антон Свириденко. По данным мониторинга, в среднем с января 2020 года по январь 2021 года тарифы за кубический метр выросли на 15%, за тонну — на 54%. Наиболее высокие тарифы установлены в Северо-Западном федеральном округе — 1318 руб./ куб. м, наиболее низкие — в Северо-Кавказском ФО — 428 руб./ куб. м. Их самый заметный рост — в Северо-Западном ФО (62%), Сибирском ФО (16%) и Северо-Кавказском ФО (10%).

Борис Титов в итоге предлагает утвердить на федеральном уровне единые, обязательные для регионов нормативы накопления ТКО, предусмотрев в них максимально детальную дифференциацию по категориям объектов, и обязать регоператоров предлагать договоры, предусматривающие коммерческий учет объема и (или) массы ТКО, что регулируется постановлением правительства.

Алексей Шаповалов