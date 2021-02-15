Генералы покидают Росгвардию

Как стало известно “Ъ”, столичное Военное следственное управление (ВСУ) СКР намерено через суд ограничить в сроках ознакомления с материалами уголовного дела бывшего заместителя директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором жена тыловика оборудовала салон красоты. Одновременно продолжается расследование махинаций при поставках обмундирования для гвардейцев, в котором также может фигурировать имя генерала Милейко. При этом, по данным “Ъ”, за последнее время из Росгвардии решили уйти порядка десятка его сослуживцев, занимавших генеральские должности.

По данным информированных источников “Ъ”, следователи ВСУ СКР намерены форсировать события и как можно быстрее постараться завершить расследование уголовного дела бывшего главного тыловика Росгвардии Сергея Милейко. Материалы составляют 19 томов, однако пока содержащийся в столичном СИЗО-4 («Медведь») генерал смог прочитать только шесть из них. Формальными препятствиями стала смена обвиняемым защитника, а также его состояние здоровья. По некоторым данным, несколько дней назад, когда бывшего генерала конвой доставил в помещение ВСУ СКР на Хорошевском шоссе, у него стало плохо с сердцем. Следователи вызвали «скорую», однако госпитализация не понадобилась. Тем не менее заключенному назначили обследование. В итоге было принято решение обратиться в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об ограничении Сергея Милейко со сроками ознакомления с уголовным делом. Если это произойдет, то сотрудники ВСУ СКР вполне могут рассчитывать, что уже к марту оно может быть утверждено прокуратурой и направлено в суд. Определенная спешка объясняется тем, что 10 мая истечет срок давности для привлечения бывшего главного тыловика Росгвардии к уголовной ответственности.

Напомним, как ранее сообщал “Ъ”, экс-замглавкома ведомства обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2011 году с помощью своего подельника — находящегося под домашним арестом бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии имени Дзержинского майора Кирилла Прокудина — он незаконно получил в собственность большое помещение на первом этаже жилого дома, где его жена впоследствии открыла салон красоты. Как сообщал “Ъ”, сама афера была вскрыта в ходе проверки военными прокурорами. В ходе следствия господин Прокудин, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, дал показания, изобличавшие его бывшего начальника, а также возместил ущерб. Впрочем, потом он расторг сделку, не согласившись с квалификацией своих действий как имеющих корыстный мотив,— он готов был признать только превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), за которое мог рассчитывать на минимальное наказание. А потому, по словам адвоката Павла Смирнова, представляющего интересы майора, на данный момент его подзащитный вину не признает. При этом обвиняемый, в отличие от бывшего замглавкома, материалы дела давно изучил. После этого он и его защитник подали следователю и прокурору обращения о производстве дополнительного расследования для устранения недочетов и откровенных «ляпов» следствия. Их описание заняло 46 листов убористого шрифта, а речь идет о неточностях в определении площадей жилых и нежилых помещений; также остается неясным, кому был причинен ущерб — дом в Балашихе не был, как указано в документах, на балансе внутренних войск (предшественника Росгвардии), а находился в муниципальной собственности, и т. д.

Впрочем, как сообщал “Ъ”, делом о салоне красоты претензии правоохранительных органов к генералу Милейко не ограничиваются — сейчас он проходит свидетелем по делу о хищении около 680 млн руб. за счет предполагаемого завышения цен на поставленную гвардейцам форму. Недавно оно было объединено с похожим делом, которое велось ГСУ СКР по Москве в отношении гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова. Эта компания распоряжением правительства была определена единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии. По версии следствия, при осуществлении 22 контрактов ведомству был причинен ущерб на 164 млн руб. Сейчас же эти контракты проверяются в связи с деятельностью должностных лиц Росгвардии. Сам господин Шальнов, категорически отрицавший свою вину, ранее был помещен в СИЗО, но потом отпущен, а на данный момент следователей больше интересуют, по данным “Ъ”, действия именно должностных лиц Росгвардии при закупках. В самом ведомстве отмечают, что контракт с генералом Милейко был расторгнут в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии, которое провело проверку силами службы собственной безопасности и передало собранные материалы в надзорные и следственные органы.

Надо также отметить, что многие этапы карьеры Сергея Милейко были связаны с именем бывшего второго человека в Росгвардии — 1-го замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, ставшего в октябре прошлого года врио главы Дагестана. Как утверждают источники “Ъ” в Росгвардии, именно господин Меликов во многом определял кадровую политику службы в последние годы, поэтому при назначениях не последнюю роль играли личное знакомство с ним и личная преданность. Ряд ключевых постов в центральном аппарате ведомства заняли офицеры, служившие вместе с Сергеем Меликовым на Северном Кавказе. Однако в последние пару месяцев порядка десяти генералов, которых условно можно отнести к команде нынешнего врио главы Дагестана, написали рапорты об уходе.

По данным “Ъ”, речь идет о начальниках главного оперативного управления генерал-лейтенанте Николае Косяченко, разведуправления генерал-лейтенанте Казимире Боташеве, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенанте Павле Бобкове, главного управления связи генерал-лейтенанте Алексее Белякове, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанте Николае Рябчикове, главах департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковнике Александре Елине, финансово-экономического департамента генерал-лейтенанте Вячеславе Савкине, договорно-правового департамента генерал-майоре Александре Школьникове и начальнике военно-оркестровой службы полковнике Владимире Васяке. В Росгвардии эту информацию комментировать отказались, подчеркнув, что «кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России».

Впрочем, в неофициальных беседах источники “Ъ” в службе пояснили, что ряд увольнений уже состоялся, а по другим решение еще не принято. «Часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, еще некоторые стали результатом организационно-штатных мероприятий в Росгвардии — слияния отдельных служб с соответствующим сокращением генеральских должностей»,— отметил собеседник “Ъ”, заявив, что формально «других оснований для кадровых решений не было». Между тем, по некоторым данным, часть гвардейцев-отставников и в дальнейшем намерены связывать свою работу с господином Меликовым в качестве чиновников или представителей законодательных органов. В частности, также ушедший в отставку в октябре прошлого года еще один 1-й замглавкома ведомства Сергей Ченчик якобы должен был стать заместителем врио главы Дагестана по силовому блоку, но не прошел согласование. Зато главой Каспийска стал давний сослуживец господина Меликова генерал-майор Борис Гонцов, ушедший с поста 1-го заместителя командующего Восточным округом Росгвардии.

Сергей Сергеев