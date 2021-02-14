Полиция Греции применила слезоточивый газ на митинге против коронавирусных ограничений

В Афинах полиция распылила слезоточивый газ на митинге против изоляции, введенной в стране для борьбы с коронавирусом, сообщило местное интернет-издание Newsit.gr. По его оценке, в акции на площади Синтагматос приняли участие около 700 человек. Одна женщина после применения спецсредства упала на асфальт, ей вызвали скорую.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус в Греции обнаружен у 172 128 человек, 6126 больных COVID-19 умерли. Страна 8 февраля возобновила авиасообщение с Россией, однако до 22 февраля будет действовать правило, ограничивающее число приезжающих в страну россиян до 500 человек в неделю. Власти Греции и еще три европейских страны обратились к Еврокомиссии c просьбой ускорить одобрение новых вакцин от коронавируса.

О сложностях с поставками вакцин от COVID-19 в ЕС — в материале “Ъ FM” «Европа заждалась поставок вакцины».