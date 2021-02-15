Окладоискатели

К апрелю этого года Минтруд, согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, должен проанализировать динамику зарплат бюджетников. Эти данные будут использованы для продолжения реформы оплаты труда врачей, учителей и работников культуры. Таким образом, правительство может предпринять уже третью попытку уравнять зарплаты в частном и бюджетном секторах. Ограниченный успех первых двух этапов, судя по численности занятых, между тем, не снизил популярности работы на государство.
Михаил Мишустин поручил Минтруду к апрелю этого года подготовить доклад об уровне зарплат бюджетников, об этом он сообщил в пятницу в ходе заседания правительства. Причиной появления такого поручения стала дискуссия на совещании у Владимира Путина 10 февраля — президент обратил внимание на размер зарплат занятых в бюджетном секторе после жалобы старшего научного сотрудника одного из институтов Сибирского отделения РАН (см. “Ъ” от 11 февраля). Напомним, с 2012 по 2018 год регионы в соответствии с первыми «майскими» указами президента доводили зарплаты 12 категорий работников бюджетной сферы до уровня не ниже средней по региону (для преподавателей вузов, врачей и научных работников — не менее двух средних зарплат), после чего должны поддерживать их на достигнутом уровне.
По словам премьера, министерствам предстоит «изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника», а также сравнить их различия в рамках как одного учреждения, так и по региону. На основе собранных данных правительство намерено сформулировать предложения «по коррекции и изменению» ситуации с оплатой труда бюджетников.
Регионы не выполнили свои обязательства по повышению зарплат педагогов дошкольных учреждений (86,5% от средней в регионе), учреждений дополнительного образования (94%), младшего медперсонала (95%) и социальных работников (90,6%). На фоне ситуации других лет, впрочем, этот результат можно назвать неплохим — с 2013 года такое же число проблемных категорий было зафиксировано лишь в 2015-м, в остальные годы их было больше (в 2018 году — восемь, в 2019 году — семь).
Впрочем, по окончательным итогам года, сообщала СП, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.
- Зарплаты медицинских и социальных работников могут показать прирост выше ожидаемого из-за введения доплат за борьбу с коронавирусом.
- Зарплаты педагогов школ — за счет появления ежемесячной выплаты за классное руководство.
- Зарплаты же работников учреждений культуры скорее всего останутся на уровне 2019 года или даже снизятся.
Отметим, что если по итогам анализа правительство решит предложить новые подходы к начислению зарплат, то это станет уже третьей попыткой увеличить доходы занятых в бюджетной сфере за последние 15 лет. Впервые проблему низких заработков этих категорий работников власти взялись решать еще в 2005 году. Тогда основой для роста должно было стать повышение МРОТ, во второй раз — упомянутые «майские» указы 2012 года.
Ограниченный успех этих начинаний, хотя и вызывал постоянные жалобы отраслевых профсоюзов, мало сказался на популярности работы в бюджетном секторе — с начала 2000-х годов число бюджетников, как общее, так и по основным крупным категориям, практически не изменилось. Это говорит о том, что, несмотря на более низкую по сравнению с частным сектором зарплату (в 2005–2013 годах, например, это соотношение было равно 0,3–0,4 к 1), у занятости в бюджетном секторе есть другие преимущества, которые не видны в рамках стандартных исследований. Это, в частности, расширенные социальные гарантии, более короткий рабочий день или дополнительные источники дохода (в том числе и взятки).