Окладоискатели

К апрелю этого года Минтруд, согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, должен проанализировать динамику зарплат бюджетников. Эти данные будут использованы для продолжения реформы оплаты труда врачей, учителей и работников культуры. Таким образом, правительство может предпринять уже третью попытку уравнять зарплаты в частном и бюджетном секторах. Ограниченный успех первых двух этапов, судя по численности занятых, между тем, не снизил популярности работы на государство.

Михаил Мишустин поручил Минтруду к апрелю этого года подготовить доклад об уровне зарплат бюджетников, об этом он сообщил в пятницу в ходе заседания правительства. Причиной появления такого поручения стала дискуссия на совещании у Владимира Путина 10 февраля — президент обратил внимание на размер зарплат занятых в бюджетном секторе после жалобы старшего научного сотрудника одного из институтов Сибирского отделения РАН (см. “Ъ” от 11 февраля). Напомним, с 2012 по 2018 год регионы в соответствии с первыми «майскими» указами президента доводили зарплаты 12 категорий работников бюджетной сферы до уровня не ниже средней по региону (для преподавателей вузов, врачей и научных работников — не менее двух средних зарплат), после чего должны поддерживать их на достигнутом уровне.

По словам премьера, министерствам предстоит «изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника», а также сравнить их различия в рамках как одного учреждения, так и по региону. На основе собранных данных правительство намерено сформулировать предложения «по коррекции и изменению» ситуации с оплатой труда бюджетников.

По данным Счетной палаты, по итогам первого полугодия 2020 года зарплаты четырех из 12 «контролируемых» категорий работников бюджетной сферы не соответствовали целевым показателям.

Регионы не выполнили свои обязательства по повышению зарплат педагогов дошкольных учреждений (86,5% от средней в регионе), учреждений дополнительного образования (94%), младшего медперсонала (95%) и социальных работников (90,6%). На фоне ситуации других лет, впрочем, этот результат можно назвать неплохим — с 2013 года такое же число проблемных категорий было зафиксировано лишь в 2015-м, в остальные годы их было больше (в 2018 году — восемь, в 2019 году — семь).

Впрочем, по окончательным итогам года, сообщала СП, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Зарплаты медицинских и социальных работников могут показать прирост выше ожидаемого из-за введения доплат за борьбу с коронавирусом.

Зарплаты педагогов школ — за счет появления ежемесячной выплаты за классное руководство.

Зарплаты же работников учреждений культуры скорее всего останутся на уровне 2019 года или даже снизятся.

Отметим, что если по итогам анализа правительство решит предложить новые подходы к начислению зарплат, то это станет уже третьей попыткой увеличить доходы занятых в бюджетной сфере за последние 15 лет. Впервые проблему низких заработков этих категорий работников власти взялись решать еще в 2005 году. Тогда основой для роста должно было стать повышение МРОТ, во второй раз — упомянутые «майские» указы 2012 года.

Ограниченный успех этих начинаний, хотя и вызывал постоянные жалобы отраслевых профсоюзов, мало сказался на популярности работы в бюджетном секторе — с начала 2000-х годов число бюджетников, как общее, так и по основным крупным категориям, практически не изменилось. Это говорит о том, что, несмотря на более низкую по сравнению с частным сектором зарплату (в 2005–2013 годах, например, это соотношение было равно 0,3–0,4 к 1), у занятости в бюджетном секторе есть другие преимущества, которые не видны в рамках стандартных исследований. Это, в частности, расширенные социальные гарантии, более короткий рабочий день или дополнительные источники дохода (в том числе и взятки).

Анастасия Мануйлова