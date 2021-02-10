Время протянуть руки

Очередная порция макроэкономической статистики Росстата за 2020 год позволяет сделать выводы о том, как очередной кризисный год повлиял на структуру доходов граждан и их использование. Они оказались мало отличны от типичных сдвигов, произошедших в предыдущий кризис 2015–2016 годов, в этот раз зависимость населения от госвыплат стала больше, а высокодоходных возможностей для сбережений — меньше.

В доходах граждан, по данным Росстата, уменьшалась доля поступлений, полученных гражданами без помощи государства. Так, доходы от предпринимательства сократились с 6% в 2019 году до 5,2% в 2020 году; от собственности — c 5,1% до 4,3%; прочие (в основном теневые) денежные поступления — с 12,3% до 10,6% соответственно. Снижалась и доля оплаты труда, которая приходится на иностранцев, физлиц и индивидуальных предпринимателей. Так, доля оплаты труда в доходах за 2020 год выросла до 58,9% с 57,7%, а ее часть, приходящаяся на зарплату работников организаций, в основном за счет повышенных ковидных выплат подскочила до 42,1% с 40,6%. На этом фоне доля социальных выплат в доходах граждан выросла с 18,9% в 2019 году до 20,1% в 2020 году.

Именно увеличение таргетированной социальной поддержки наименее обеспеченных граждан позволило Росстату зафиксировать некоторое снижение расслоения по доходам. «В 2020 году, по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения (к ним Росстат относит людей с доходами от порядка 70 тыс. руб. в месяц.— “Ъ”) приходилось 29,9% общего объема денежных доходов (в 2019 году.— 30,2%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,1% (2%)»,— сообщает ведомство.

В то же время уже в четвертом квартале 2020 года, по оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, номинальные доходы от предпринимательства и собственности оказались на уровне четвертого квартала 2019 года, а ненаблюдаемые (прочие) поступления даже сравнялись с ними в реальном выражении, что может быть частью объяснения роста доходов на фоне снижения зарплат в конце 2020 года (см. “Ъ” от 29 января). Как уже писал “Ъ”, потребительские расходы домохозяйств в 2020 году снизились на 8,7%. При этом доля потребления товаров и услуг в расходах граждан оказалась по итогам года на уровне 76,1%, что ниже показателей 2015 и 2016 годов (77,2% и 77,5%), против 79–81% в 2017–2019 годах. При этом по тратам за рубежом (1,2% всех расходов уходило на онлайн-покупки и траты с карточек непосредственно за границей против 3% в 2019 году) 2020 год сравним с 2015 годом. В то же время доля обязательных платежей, куда входят налоги, выплаты задолженности по кредитам без учета прочих расходов, составила 13,3%, оказавшись, по оценке господина Полякова, максимальной за восемь лет.

Отдельный интерес представляет доля доходов, направлявшихся на сбережения в 2020 году, к которым Росстат относит «прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости… наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов…». На увеличение сбережений граждане в 2020 году направили 8,4% доходов против 3,9% в 2019 году. Из 8,4% 4,4% (2,7 трлн руб.) составил прирост наличных рублей и валюты, а еще 2,4–2,5% пришлось на покупку недвижимости. В кризис 2015–2016 годов поведение граждан было похожим, на сбережения отправлялись 9,1% и 8,8% доходов. Впрочем, доля вложений во вклады и другие организованные финансовые инструменты из-за большей доходности (и, возможно, уровня доверия финансовой системе) была заметно выше.

Алексей Шаповалов