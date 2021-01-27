«Яндекс.Маркет» придержит лучшие места

«Яндекс.Маркет» начал стимулировать партнеров продавать товары через его маркетплейс, а не на сторонних сайтах. Предложения таких поставщиков пользователи теперь будут видеть в первую очередь. Так площадка рассчитывает больше зарабатывать на комиссии с трансакций, сохранив и рекламную модель монетизации.

«Яндекс.Маркет» начнет отдавать приоритет товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс: их предложения поднимутся выше, чем остальных партнеров, размещающихся на сайте по рекламной модели, рассказал “Ъ” представитель компании. Приоритет продавцы маркетплейса получат в карточках товаров и поисковой выдаче на сайте «Яндекс.Маркета».

Рекламная модель, когда магазины принимают заказы на своем сайте, по сути, просто закупая трафик на «Яндекс.Маркете», сохранится. «Партнеры, которые принимают заказы у себя на сайтах, по-прежнему смогут влиять на свои позиции в карточках и результатах поиска, но только относительно других продавцов, закупающих трафик»,— пояснили в компании. Прежде ранжирование предложений всех партнеров происходило без преференций поставщикам маркетплейса.

«Яндекс.Маркет» начал работать по модели маркетплейса, то есть брать на себя финансовые трансакции при покупке товара, после того как осенью 2020 года маркетплейс «Беру» был закрыт как отдельный проект. «Беру» был запущен в 2017 году в рамках совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка, в которое входил и «Яндекс.Маркет». В июле 2020 года по итогам «развода» с банком «Яндекс» выкупил долю партнера за 42 млрд руб.

Применяемая в рамках маркетплейса трансакционная модель подразумевает, что все заказы пользователей проходят через сам «Яндекс.Маркет», а продавец платит площадке комиссию с каждого проданного товара. Если по рекламной модели с «Яндекс.Маркетом», по его собственным данным, сейчас сотрудничают 25 тыс. магазинов, то по трансакционной — 7,3 тыс.

С 15 января «Яндекс.Маркет» ввел для поставщиков единую комиссию на все товары в размере 2%. У крупнейших онлайн-ритейлеров Wildberries и Ozon комиссии различаются в зависимости от категории товаров, но преимущественно не превышают 10%. В течение 2020 года участники рынка существенно снижали размеры комиссий, что, по словам участников рынка, было необходимо для активного привлечения поставщиков.

По итогам 2020 года российский рынок электронной коммерции должен был вырасти на 34%, до 2,7 трлн руб., оценивала в октябре «Infoline-Аналитика». Тогда же аналитики отмечали, что рынок сильно фрагментирован и топ-3 его участников (Wildberries, Ozon и DNS) в первом полугодии 2020 года занимали лишь 21,3% рынка.

Модель, по которой работал маркетплейс «Беру», приносит больше денег в расчете на пользователя и позволяет обеспечить более высокое качество сервиса для покупателей, потому что условия работы поставщиков регламентируются строже в сравнении с рекламной моделью, объясняет партнер Data Insight Федор Вирин. Но, как считает аналитик, вряд ли «Яндекс.Маркет» целиком будет отказываться от рекламной модели. Больше того, запуск такой модели могут рассмотреть и другие крупнейшие маркетплейсы.

Для «Яндекс.Маркета» не имеет смысла отказываться от рекламной модели, она дает ему больше степеней свободы, соглашается исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов. Он называет шаг по приоритизации трансакционной модели ожидаемым и отмечает, что у компании большая рыночная сила, а значит, она может диктовать условия.

Дмитрий Шестоперов