Рекламу ставят на место

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски операторов наружной рекламы Russ Outdoor и «Олимп» к департаменту рекламы и СМИ Москвы. Они требовали закрепить в договорах новые места под свои рекламные конструкции, которые не могли разместить из-за ремонта дорог, строительства метро и других препятствий. Московские власти рассчитывают обжаловать решение суда. Но аналогичный иск к мэрии в 2020 году уже выиграл оператор Gallery, и такие решения могут сформировать определенную судебную практику, полагают эксперты.

Крупнейшие в Москве операторы наружной рекламы Russ Outdoor и «Олимп» выиграли иски к столичному департаменту СМИ и рекламы с требованием внести изменения в договоры на установку рекламных щитов, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Решение по иску Russ Outdoor было принято 1 февраля, по иску «Олимпа» — 29 января, оба удовлетворены в полном объеме. Департамент СМИ и рекламы Москвы подал апелляции 9 февраля. В департаменте, Russ Outdoor и «Олимпе» отказались от комментариев.

О том, что Russ Outdoor требовала поменять места установки 62 рекламных конструкций, «Олимп» — 72, “Ъ” сообщал 30 октября 2020 года. Обе компании выиграли рекламные места в Москве на аукционах в 2013 и 2014 годах, Russ Outdoor обязалась ежегодно платить городу 2,6 млрд руб. за 2,1 тыс. мест, «Олимп» — 1,5 млрд руб. за 1,4 тыс. мест. Но часть рекламных щитов невозможно было разместить, поскольку они мешали кабельным линиям, реконструкции дорог или строительству метро, поясняли операторы.

По условиям договоров из-за так называемых городских случаев операторы могут временно перенести щиты на полгода в другие места по согласованию с мэрией. Но через полгода нужно будет снова получать согласие чиновников на размещение, и, если те откажут, перенос каждой конструкции, по собственным оценкам, обойдется операторам в 100–500 тыс. руб. в зависимости от типа.

Russ Outdoor и «Олимп» связаны общими владельцами: как писал “Ъ” 25 июля 2019 года, «Олимп» вошел в капитал операторов «Лайса» и Russ Outdoor. Группа, по оценкам AdMetrix, управляет более 80% всех рекламных конструкций в Москве.

Russ Outdoor и «Олимп» доказали в суде, что не могут установить рекламные конструкции по независящим от них обстоятельствам, которые могут повлечь дополнительные расходы, поэтому суд встал на их сторону, объясняет партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев.

Похожий иск к мэрии в 2019 году подавала вместе с Федеральной антимонопольной службой Gallery. Она не могла эксплуатировать рекламные конструкции по 137 из 672 адресов, за которые заплатила городу. Суд поддержал оператора в двух инстанциях, постановив внести изменения в договоры, решение апелляции было вынесено 4 марта 2020 года.

Судебная практика относительно споров операторов по «городским случаям» только формируется, и говорить о какой-либо тенденции в подобных спорах преждевременно, считает Антон Пуляев. По его словам, практика сформируется, когда судебные акты по Russ Outdoor и «Олимпу» вступят в законную силу, а именно когда апелляционная инстанция примет решение по жалобе департамента СМИ и рекламы.

Валерия Лебедева