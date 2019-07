ФАС одобрила покупку доли в Russ Outdoor компанией «Вера-Олимп»

Рекламная группа «Вера-Олимп» готовится приобрести 48,57% крупнейшего оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Сделка может означать «мощную консолидацию» этого рынка в Москве, ожидают его участники.

Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на покупку доли в 48,57% Russ Outdoor, сообщил РБК. В ФАС России поступило ходатайство от ООО «Стинн» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности 100% ООО «Аутдор» и ООО «Рус Аутдор», оно уже одобрено, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

ООО «Стинн» — структура группы «Вера-Олимп», уточнил гендиректор «Веры-Олимп» Дмитрий Дюмин. Он подтвердил, что группа уже получила от ФАС положительный ответ на ходатайство.

Другие подробности сделки он комментировать отказался. На сайте ФАС решение пока не опубликовано.

Согласно Kartoteka.ru, ООО «Аутдор» принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах European Outdoor Company Inc., а ООО «Рус Аутдор» владеют зарегистрированные там же Media Support Services Ltd (85,48%) и Mercury Outdoor Displays Ltd (14,52%). Ранее РБК со ссылкой на отчетность головной компании Russ Outdoor по МСФО за 2016 год сообщал, что 25% компании принадлежит французской JCDecaux, 26,43% — ВТБ, также среди акционеров — американский инвестор Питер Герви (21,85%), группа бывших топ-менеджеров компании во главе с Максимом Ткачевым (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Russ Outdoor, по собственным данным, управляет более чем 32 тыс. рекламных поверхностей в 49 городах России. Оператор давно готовится к продаже. Еще один претендент на его покупку — оператор наружной рекламы Gallery, которым с 2018 года владеет бизнесмен Иван Таврин. Russ Outdoor в течение последних месяцев рассматривал оба предложения, говорили участники рынка.

Для «Веры-Олимп» сделка может стать второй крупной в этом году: в апреле компания купила оператора наружной рекламы «Лайса», который, по собственным оценкам, занимал по количеству рекламного инвентаря четвертое место после Russ Outdoor, Gallery и «Веры-Олимп». Стоимость сделки и ее участники не разглашались.

Юридически «Вера-Олимп» принадлежит своим основателям — Дмитрию Дюмину, Сергею Дымову, Александру Гончарову и их родственникам и партнерам. Дмитрий Дюмин ранее уточнял “Ъ”, что фактически сейчас компанией владеют три человека — основной бенефициар Бекхан Барахоев и Роберт и Леван Мирзояны, а основатели вышли из состава акционеров в прошлом году.

«Вера-Олимп» после покупки «Лайсы» стала вторым игроком на рынке, покупка Russ Outdoor будет означать, что объединяются первый и второй игроки, рассуждает гендиректор «ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин.

По его словам, так как «Вера-Олимп» изначально специализировалась именно на московском рынке, это означает консолидацию рынка в столице, регионы эффект от сделки затронет не в такой степени. При этом рынок все равно остается довольно конкурентным, рекламным агентствам вряд ли нужно ожидать роста цен, считает он. «У нового объединенного игрока появится возможность больше инвестировать в новые технологии, в частности в диджитал-направление наружной рекламы»,— добавил господин Березкин.

Для московского рынка наружной рекламы возможная сделка означает «мощную консолидацию», новый игрок сможет серьезно оторваться от Gallery, соглашается один из собеседников “Ъ” на рынке. Доля «Веры-Олимп» на рынке наружной рекламы в Москве в деньгах после покупки Russ Outdoor, по его оценке, может увеличиться в 2,5 раза и достигнуть 40–45%. У Gallery, по оценке собеседника “Ъ”, сейчас около 20% московского рынка. Объем рынка наружной рекламы в России в целом, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, по итогам первого квартала 2019 года составил 9 млрд руб.

