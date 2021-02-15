В госпрограммы встроят микросхемы

Минэкономики и Минпромторг обсуждают возможность введения квот на закупки отечественной радиоэлектроники при реализации госпрограмм. Сейчас такие квоты затрагивают только закупки госорганов и госкорпораций. Но большой объем зарубежной продукции может закупаться на бюджетные средства, например по программе «Цифровая экономика», говорят эксперты. Участники рынка сомневаются в необходимости расширять импортозамещение, поскольку многие отечественные производители пока не готовы отказаться от зарубежных комплектующих.

“Ъ” ознакомился с письмом Минэкономразвития в Минпромторг от 16 января по обращению Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) от 24 ноября. Минэкономики поддержало предложение ТПП о введении квоты на закупку отечественной радиоэлектроники при реализации госпрограмм, следует из документа. Для этого министерство рассмотрит разработанные ТПП предложения по внесению изменений в законодательство. Минпромторг поддержал включение показателя во все госпрограммы, сообщили “Ъ” в министерстве. Там считают, что ограничиваться только электроникой не следует. В Минэкономики на ответили на запрос “Ъ”.

С 1 января вступило в силу постановление правительства, которое утвердило квоты на закупки 107 видов отечественных товаров госзаказчиками на 2021–2023 годы. В перечень вошли в том числе медтехника и медицинское оборудование, промышленная продукция и радиоэлектроника. Для этих товаров размер квот установлен от 1% до 95% от годового объема закупок.

Квоты на приобретение отечественных товаров, включая радиоэлектронику, распространяются только на госзакупки и закупки госкорпораций, поясняет исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Но значительную часть закупок в рамках госпрограммы делают частные компании, уточняет он, и они не подпадают под требования импортозамещения, хотя фактически расходуются государственные деньги.

Важно, чтобы Минэкономики и Минпромторг не сузили постановку задачи до госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности, считает господин Покровский — по этой программе финансируются проекты НИОКР или модернизация производств, а не закупки вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Крупные закупки, добавляет эксперт, радиоэлектроники подразумевает, например, нацпрограмма «Цифровая экономика».

В рамках госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности государство поддерживает не закупки российской радиоэлектроники, а ее производство, объясняет заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. Поэтому, добавляет он, введение доли закупленной российской продукции исключительно в рамках этой госпрограммы означало бы, что государство фактически помогает сбыту только той радиоэлектроники, в которую вкладывалось.

Но хотелось бы, чтобы стремления государства поддержать российскую радиоэлектронику не были «оторваны от реальности», подчеркивает гендиректор «Эвотор» Андрей Романенко. Критерии для включения в реестры российского оборудования постоянно ужесточаются, а доля импортных комплектующих в себестоимости продукции с каждым годом снижается, отмечает он.

Многие российские производители радиоэлектроники, по мнению господина Романенко, этим требованиям не соответствуют. «Производители и рады бы использовать отечественные комплектующие, но зачастую подходящих по характеристикам предложений просто нет, а те, что есть, стоят на порядки дороже»,— говорит он. По его мнению, требования по использованию отечественной компонентной базы должны быть связаны с ее конкурентоспособностью.

Уже принято необходимое регулирование для ограничения допуска иностранной ридиоэлектронной продукции к госзакупкам, поэтому логично сначала реализовать предложения ТПП там, где для этого создана нормативная база, считает директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов. После чего, по его мнению, подход можно распространить и на другие категории продукции.

Юлия Степанова